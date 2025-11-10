Un setabense se proclama campeón autonómico de boxeo y representará a la Comunitat Valenciana en el Campeonato de España

El boxeador de Xàtiva Pepe Calatayud Salinas se ha proclamado campeón autonómico boxeo en la categoría junior de -80 kilos. El joven setabense, de 15 años, se colgó el oro autonómico tras vencer en la final del Campeonato de la Comunitat Valenciana Joven y Junior-IV Trofeo Centenario, celebrado el pasado sábado en l’Eliana. Pepe se impuso en la final a Matvii Smyrnov, del CB Golden Glove Alicante.

Además de ganar el trofeo autonómico, Pepe Calatayud representará ahora a la Comunitat Valenciana en el Campeonato de España de Boxeo de Edad Escolar por Selecciones Autonómicas y el Campeonato nacional de categoría Joven y Junior, que se celebrarán en Palencia. La cita nacional en la localidad de Castilla y León se celebrará del 1 al 7 de diciembre próximos y reunirá a los mejores boxeadores de la categoría de todas las comunidades autónomas. El joven setabense será el representante valenciano.

El Campeonato de la Comunitat Valenciana reunía en el gimnasio Too Smart de l’Eliana a los mejores boxeadores del territorio autonómico, en una competición que arrancó a las 15 horas con varias eliminatorias según las categorías. En la final masculina de la categoría -80 kg Junior Peso Semipesado, Pepe Calatayud se alzó con el título de campeón tras ganar en este combate decisivo a Matvii Smyrnov. El setabense conseguía la victoria por puntos en decisión unánime (25-30, 27-30 y 27-30).

El boxeador de Xàtiva se prepara ahora para disputar el Campeonato de España donde buscará un nuevo triunfo. El joven setabense ha recibido la felicitación del Ayuntamiento de Xàtiva y del alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, quien a través de sus perfiles en redes ha destacado el éxito de Calatayud manifestando que “en el ring cada golpe habla de su esfuerzo, de las horas de entrenamiento y de la determinación de un joven que mira al futuro con la fuerza con que defiende cada asalto. Suerte en el Campeonato de España”, ha declarado el primer edil de Xàtiva.