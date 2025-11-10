Los vecinos de Bixquert pide "explicaciones" sobre la presencia de rastros de herbicidas en el suministro de agua

La Asociación Vecinal de Bixquert ha exigido "explicaciones sobre la calidad del agua" tras la comunicación realizada por Salud Pública en la que confirman el rastro de herbicidas en el caudal.

Así, apuntan que "ante las informaciones y hechos probados que indican que el agua suministrada a Bixquert no es apta para el consumo humano, desde la Asociación Vecinal de Bixquert hemos presentado una carta formal al Ayuntamiento de Xàtiva y a la empresa Aqlara".

En su misiva, según exponen, piden "qeue se confirman oficialmente los resultados analíticos y se explican las causas del problema. Que se indican las medidas inmediatas y preventivas para garantizar agua potable y segura. Que se dé transparencia a los informes y comunicaciones con la ciudadanía. Que se estudie una compensación por los perjuicios causados a las personas afectadas.

"El agua es un derecho básico y esencial. La salud de las personas no puede esperar ni depender de la falta de información. Exigimos responsabilidad, transparencia y soluciones inmediatas", apostillan.

Comunicación de Aqlara hecha pública por los vecinos de Bixquert / Levante-EMV

Comunicación de Aqlara

Por otra parte, desde la Asociación de Vecinos de Bixquert han hecho pública una comunicación enviada por Aqlara el pasado viernes 7 en el que se expone que "en aplicación de medidas preventivas, se informa que tras la ligera superación del valor paramétrico de Terbumentón desetil, tal y como se establece en la normativa vigente, según la visita de inspección y toma de muestras realizada por Autoridad Sanitaria, se recomienda no usar el consumo del agua para los siguientes casos:

No beber ni cocinar con esta agua

Hervir o desinfectar el agua antes de su uso.

Se recomienda el consumo de agua envasada.

Utilizar el agua suministrada para otros usos: limpiezas / lavados del hogar, aseos, higiene personal, todo aquello que sea necesaria que no implique la ingesta del agua suministrada".

"Cabe destacar que tras la detección de este valor paramétrico se considera improbable que se produzca un riesgo inminente para la salud en la población abastecida", apostillan.