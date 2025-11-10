Xàtiva ofrecerá patios de colegios para el uso de vecindario y asociaciones

Xàtiva ha reactivado la iniciativa “Patis Oberts”, que ya se puso en marcha en 2018 y que ofrecerá los patios de centros escolares de la ciudad como espacios abiertos para uso público de familias, niños, niñas, adolescentes y asociaciones que lo soliciten fuera del horario escolar.

Patio del colegio Martínez Bellver, que participa en la iniciativa "Patis Oberts" de Xàtiva. / Ajuntament Xàtiva

En la iniciativa se ha incorporado inicialmente el patio del CEIP Martínez Bellver, que estará abierto de lunes a jueves de 17 a 19 horas y que estará a cargo de una dinamizadora que será responsable del buen funcionamiento del espacio. Además, está previsto que más adelante se sume el patio del CEIP Taquígraf Martí.

“Que estos patios se abran para todo el mundo es una gran noticia; optimizar el uso de los centros escolares para potenciar su vertiente social y educativa es una gran noticia, y que este patio sea un espacio de juego inclusivo en la ciudad también lo es”, ha destacado la concejala de Educación, Amor Amorós, quien ha añadido que “celebramos que ahora tanto las asociaciones como todos los niños y niñas de la ciudad disponen de un nuevo espacio para disfrutar”.

Para inaugurar esta iniciativa, el patio del Martínez Bellver acoge la actividad “Paternidades corresponsables”, a cargo del educador social y docente reconocido en el ámbito de la salud mental perinatal, Paco Herrero Azorín. El objetivo es profundizar en la corresponsabilidad en la crianza, reflexionar sobre el papel de los padres y la influencia de los modelos tradicionales, y dotar a los participantes de herramientas prácticas para el bienestar emocional y familiar. Tendrá lugar este lunes, 10 de noviembre, a las 18 horas.

La directora del Martínez Bellver, Ana Ibáñez, ha expresado que “esta iniciativa es una gran oportunidad para contribuir al bienestar del barrio de Sant Feliu, al tiempo que esperamos que nos dé a conocer el centro como un espacio abierto, inclusivo y un referente en la ciudad en el ámbito de la convivencia”.