Xàtiva ha participado este pasado fin de semana en una nueva edición de la Fira de les Comarques, celebrada en los Jardines de Viveros de Valencia desde el viernes hasta el domingo, y organizada por el Patronato de Turismo de la Diputación de Valencia.

La ciudad contó con una caseta informativa propia, donde tres técnicas de Turismo atendieron a los visitantes a lo largo de las tres jornadas. La concejala de Turismo, Raquel Caballero, también estuvo presente durante la jornada del sábado para apoyar la promoción de Xàtiva e intercambiar impresiones con el público y otros representantes municipales.

Xàtiva promociona su patrimonio en la Fira de les Comarques de València / Levante-EMV

El estand setabense ofreció folletos informativos sobre el Castillo, las rutas turísticas y los principales atractivos de la ciudad, y sirvió también para promocionar la campaña de Navidad, con una destacada difusión del Belén monumental y de la exposición de Playmobil, dos de las actividades más esperadas de estas fiestas y que ya se han consolidado.

Según han señalado desde el área de Turismo, la participación ha sido «muy positiva», ya que muchísimas personas se interesaron por Xàtiva, especialmente familias que recibieron con gran interés la información sobre las propuestas navideñas.

Con esta participación, Xàtiva refuerza su presencia en los principales eventos turísticos de la Comunidad Valenciana y continúa trabajando para posicionarse como un destino cultural, patrimonial y familiar de referencia.