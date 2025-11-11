Ángela Fita llega a semifinales en el ITF de Faro en Portugal

La tenista de Xàtiva Ángela Fita Boluda perdió en las semifinales del torneo ITF de Faro en Portugal, dotado con 35.000 dólares en premios y celebrado del 3 al 9 de noviembre pasados en la localidad portuguesa. Fita perdió en la semifinal contra la también española Marina Bassols por el marcador de 7-5 y 6-4, quedándose a las puertas de la final, en la que acabó imponiéndose Bassols, alzando la catalana el trofeo de campeona.

La semifinal entre Fita y Bassols fue un partido jugado de tú a tú en todo momento, en el que la setabense buscó la remontada frente a la catalana hasta el final. Fita estaba jugando muy bien este torneo portugués, tras las derrotas de las últimas competiciones, y a punto estuvo de llegar a la gran final de la competición lusa. En el torneo ITF de Faro, Ángela Fita había derrotado a la italiana Samira De Stefano, a Isis Louise Van den Broek, de Holanda, y a la española Ruth Roura, antes de llegar a semifinales.

Esta semana, la tenista setabense se ha trasladado a Grecia donde disputará otro torneo de categoría ITF, de 40.000 dólares en premios. Ángela Fita está exenta de la primera ronda por lo que comenzarán la competición en la segunda ronda del torneo. Está previsto que inicie la competición contra la tenista checa Julie Struplova.