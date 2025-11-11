La Biblioteca de Xàtiva acogerá el próximo jueves, 13 de noviembre, a las 19:30 horas, una nueva sesión del ciclo “Converses a la Biblioteca”, que en esta ocasión estará dedicada a los apodos populares de la Costera, una parte esencial de nuestro patrimonio inmaterial. Bajo el título “Mante, tu de qui eres? Els malnoms de la Costera”, el encuentro pretende reflexionar sobre el valor cultural, histórico y social de este fenómeno tan arraigado en la tradición valenciana.

Los apodos son mucho más que una anécdota o una curiosidad: representan la memoria colectiva, la identidad y el humor popular de un pueblo. A través de ellos se pueden descubrir historias cotidianas, antiguos oficios, costumbres y rasgos de carácter de la gente de Xàtiva y su comarca, convirtiéndose así en una auténtica herramienta para comprender la vida y el espíritu de una comunidad.

La Biblioteca de Xàtiva ofrecerá una charla dedicada a los apodos populares de la Costera / Levante-EMV

En la charla participarán Pepe Sanchis, investigador y estudioso de la cultura local de Xàtiva, y Vicent Garcia Perales, profesor de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Garcia Perales forma parte de un proyecto de investigación que tiene como objetivo recopilar, clasificar y difundir todos los apodos valencianos documentados desde el año 1800 hasta la actualidad, con la finalidad última de crear un diccionario digital de los apodos valencianos.

La actividad es de entrada libre hasta completar aforo y se enmarca dentro del compromiso de la Biblioteca de Xàtiva con la difusión de la cultura, la lengua y el patrimonio local, ofreciendo espacios de conversación y reflexión abiertos a toda la ciudadanía.