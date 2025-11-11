Cae gran parte de la cornisa de la casa del «huerto de los mercedarios» de Xàtiva

Ha ocurrido hoy, a las seis y media de la mañana. Gran parte de la cornisa de la casa ubicada en el número 36 de la calle Hostals del casco antiguo de Xàtiva se ha desprendido, cayendo cascotes y escombros sobre la vía pública. Afortunadamente, no había viandantes en la calle en ese momento. Se ha esquivado lo que podía haber sido una desgracia.

El incidente ha causado que hasta el lugar de los hechos se haya desplazado una patrulla de la Policía Local y efectivos de los parques de bomberos de Xàtiva y Alzira. Los agentes comprobaron que no había víctimas y precintaron los accesos a la vivienda, cortando el tráfico. Los bomberos, por su parte, realizaron labores de retirada de cascotes y luego analizaron la estructura del inmueble. El incidente ocasionó que se viera afectado el tráfico rodado en esta arteria del casco antiguo durante gran parte del día. La vivienda está situada en medio de una pequeña plaza y la gran cantidad de restos depositados en la vía pública hacían imposible el paso de vehículos por la zona.

A su vez, por la tarde, trabajadores de una empresa local contratados por la propiedad han comenzado a realizar tareas de saneamiento utilizando un pequeño elevador y han instalado unas mallas de prevención con el objetivo de evitar que caigan más elementos a la calle. Se da la circunstancia de que la casa arrastra varios requerimientos del departamento municipal de Urbanismo. Así, el consistorio envió una orden de ejecución fechada el 28 de enero para que sus propietarios actuaran ante una serie de diferencias y desde disciplina urbanística ya han impuesto dos multas coercitivas por los incumplimientos registrados.

Seis hanegadas

En esta vivienda se encuentra el conocido como «huerto de los Mercedarios». Se trata de un amplio jardín de unas seis hanegadas de extensión densamente poblado por altos árboles, frondosa vegetación y hasta una palmera. En los últimos tiempos, se ha convertido en un foco de quejas vecinales por las «graves molestias» derivadas de su estado de abandono.

El Ayuntamiento de Xàtiva acordó en el mes de febrero requerir a los propietarios la ejecución de una serie de actuaciones urgentes «paliar la situación de deterioro general» del espacio, que pertenece al Catálogo de Bienes Protegidos del Patrimonio Arquitectónico de Xàtiva, con protección individual, por lo que existe el deber de conservación con tratamientos específicos. Además, el huerto albergaría dos inscripciones romanas catalogadas en el Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL). La falta de mantenimiento ocasionó que ayer se desprendiera parte de la fachada y la propiedad se ha visto obligada a actuar en términos de urgencia. El requerimiento del ayuntamiento exigía a la titularidad del inmueble la limpieza y retirada de la maleza del jardín, así como de los escombros y otros elementos que se acumulan en el mismo, ante la necesidad de «asegurar las mínimas condiciones de seguridad y salubridad» tanto en la propia finca como en los edificios colindantes, evitando daños a terceros.

Ahora, se ha desprendido parte de la cornisa. Los problemas se amontonan en este caserón del caso antiguo. Esta zona de Xàtiva está plagada de grandes propiedades que, en muchos casos, también adolecen de una clara falta de mantenimiento.

En diciembre de 2022, por ejemplo, también se cerró la misma calle hostals al caer parte de un tejado de otra vivienda cercana.