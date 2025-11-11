Da positivo en cocaína tras causar un accidente múltiple en Xàtiva

Ocurrió el pasado viernes 7 de noviembre, pasadas las nueve y media de la mañana. El conductor de un vehículo ocasionó un accidente múltiple en el que se vieron implicados otros tres utilitarios y luego dio positivo en cocaína tras someterse a la prueba de detección de drogas en el organismo.

El incidente causó que se cerrara al tráfico la calle Carlos Sarthou. Así, una patrulla de la Policía Local contestó a un aviso lanzado desde el 112 y se personó en el lugar de los hechos. La conductora de uno de los coches implicados refería dolor en el cuello a la llegada de los agentes. Una vez confirmado que se había registrado un accidente por alcalde entre cuatro vehículos, los agentes desplazados procedieron al corte del tráfico rodado en el cruce entre Carlos Sarthou y Avenida Jaime I. Desde la Policía Local exponen que "durante la entrevista con el causante del choque se observaron signos incompatibles con la conducción y relacionados con el consumo de cocaína como midriasis pupilar (dilatación de pupilas), ojos enrojecidos y vidriosos, así como movimiento inapropiado de los ojos (nistagmo), sudoración inapropiada para la temperatura del día, habla pastosa y en tono bajo, rostro enrojecido y aspecto general desaliñado y sucio".

Así, la patrulla informó a los conductores que al estar involucrados en un accidente de circulación, debían someterse a la realización de la prueba de alcoholemia en aire espirado y al test de presencia de drogas en el organismo. El conductor causante del accidente dio negativo en la prueba de detección de alcohol arroja un resultado de 0,0 miligramos en aire espirado. Sin embargo, en la prueba de presencia de drogas en el organismo, en el test indiciario realizado con la prueba DrgCheck 3000 la prueba arrojó un resultado positivo en cocaína, según las fuentes consultadas. El resto de conductores dieron negativo en la prueba de alcohol y no presentaban signos externos con el consumo de sustancias incompatible en la conducción.

La Policía Local tuvo que cortar en tráfico rodado en la calle Carlos Sarthou. / Perales Iborra

En el lugar de los hechos se personó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB). Tras revisar el estado de la señora que refería dolor en el cuello y del conductor causante del incidente que había dado positivo en cocaína, se decidió trasladar a ambos hasta el hospital Lluís Alcanyís. Una patrulla de la Policía Local de Xàtiva se personó en el centro sanitario para finalizar la prueba de presencia de drogas en el organismo.

El servicio de grúa municipal retiró de la calzada dos de los vehículos implicados y se lanzó avisó al servicio de limpieza viaria para la retirada de restos de los vehículos implicados y la limpieza de líquidos esparcidos por la calzada.

El conductor causante del suceso se sometió a una segunda prueba, cuya muestra será analizada por un laboratorio homologado garantizando la cadena de custodia de la muestra, tras dar positivo por cocaína en la primera. "Confirmó que consume cocaína de manera regular una o dos veces por semana. Que el último día que consumió fue el martes o miércoles para ver el fútbol...", exponen desde la Policía Local.

Los vehículos implicados en el accidente fueron retirados y las aseguradoras tramitaron su estado y se hicieron cargo de ellos.