Los municipios de las tres comarcas intensifican las acciones para prevenir las plagas

Las plagas de insectos son cada vez más habituales, no solo en épocas veraniegas, sino que se extienden a lo largo del año debido al cambio climático y suponen, además de las molestias que causan a la ciudadanía, un problema de relevancia en salud pública, por las posibles enfermedades que transmiten. La problemática se ha convertido en una de las preocupaciones de los ayuntamientos, que tienen que llevar a cabo acciones para combatir la proliferación de estas plagas de insectos como el mosquito tigre o el milpiés. La Conselleria de Sanidad ha concedido las ayudas de la convocatoria de este 2025 para que los municipios lleven a cabo tratamientos para combatir estas plagas. En la Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d’Albaida, las subvenciones alcanzan a 55 localidades, que se repartirán un total de 56.580 euros. Las ayudas a los municipios oscilan entre los 504 y los 1.311 euros.

Operarios aplicando tratamientos contra las plagas en la red de alcantarillado de l'Olleria. / Ajuntament l'Olleria

Con la ayuda recibida, l’Olleria ha aplicado, a través de la empresa Anticimex 3D Sanidad Ambiental SAU, tratamientos de prevención que se han centrado en insectos como moscas, mosquito común y mosquito tigre, según ha informado el ayuntamiento de la localidad. Además, también llevaba a cabo la semana pasada una serie de trabajos de desinsectación y desratización centrados en la red de alcantarillado del municipio. La actuación, realizada por la empresa Ambiser Sanitat Ambiental, se ha realizado las calles del municipio y los polígonos industriales, centrándose en espacios próximos a lugares públicos como la biblioteca o el polideportivo municipal. Desde el Ayuntamiento de l’Olleria han afirmado que estas labores de desinsectación “son esenciales para mantener la higiene y la salubridad en nuestro pueblo”, según han indicado a través de las redes sociales del consistorio.

Aplicación del tratamiento contra plagas junto al polideportivo de l'Olleria. / Ajuntament l'Olleria

Canals ha informado que la ayuda de la Conselleria de Sanidad la destinará a actuar contra la presencia del mosquito tigre en el municipio. La concejalía de Medio Ambiente ha puesto en marcha una campaña para hacer frente a la plaga de este insecto con la aplicación de tratamientos preventivos y de control. La campaña, realizada por la empresa Anticimex 3D Sanidad Ambiental SA, se centrará en la instalación y control de trampas de muestreo distribuidas por zonas ajardinadas públicas, infraestructuras municipales y zonas de urbanizaciones, así como tratamientos correctivos “cuando se detecte la presencia de mosquitos tigres”, exponen desde el consistorio canalense. La campaña puesta en marcha por el Ayuntamiento de Canals también realizará una vigilancia sobre la presencia de estos mosquitos y buscará implicar también a la ciudadanía. Para ello, se llevarán a cabo acciones de concienciación ciudadana y se implicará a diferentes departamentos municipales y se impulsarán también acciones en materia de formación y sensibilización respecto a la prevención dirigidas a la población. Vallada también ha apelado a la participación de la ciudadanía para actuar contra la presencia del mosquito tigre en la localidad y recientemente, aprovechando la festividad de Todos los Santos, lanzó una serie de recomendaciones a vecinos y vecinas al acudir al cementerio para acondicionar las lápidas y nichos, pidiendo que se evite la acumulación de agua en recipientes y objetos decorativos, usar arena u otros materiales para mantener la humedad de las plantas y vaciar recipientes no utilizados.