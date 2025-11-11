Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los nadadores máster del CN Xàtiva se estrenan en la Liga de Promoción

Los deportistas disputan en Les Pereres el primer control de la competición y consiguen buenas clasificaciones

Nadadores del CN Xàtiva en la primera jornada de la Liga de Promoción Masters en Les Pereres.

Nadadores del CN Xàtiva en la primera jornada de la Liga de Promoción Masters en Les Pereres. / Club Natació Xàtiva

Lluis Cebriá

Xàtiva

Los nadadores de categoría máster del Club Natació Xàtiva se estrenaron el pasado fin de semana en la liga. Los deportistas disputaron el pasado domingo el primer control de la Liga de Promoción Máster, que se celebró en la piscina municipal de Les Pereres de Xàtiva. La competición reunió a 135 nadadores pertenecientes a siete clubes de la Federació de Natació de la Comunitat Valenciana (FNCV).

En esta primera jornada, los másters del Natació Xàtiva obtuvieron buenas clasificaciones y siguen preparándose para conseguir los registros para el próximo campeonato autonómico de invierno. Por el CN Xàtiva participaron en este primer control de la Liga de Promoción los nadadores Pilar García, Adela Casesnoves, Vanesa Soriano, Maica Santana, Alba Alandete, Sofía Andrés, Nati Rodríguez, Cristina Martínez, Fernando Casesnoves, Juan Carlos Márquez, Pepe Barberá, Oliver Martínez, Ricardo Soriano, Paco Artal, Felipe Badia y Pablo Ferri.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El PSOE denuncia el abandono de 'toneladas' de víveres y productos de limpieza que no se repartieron tras la dana
  2. Compromís denuncia que los maceteros verdes de la plaza del Ayuntamiento de València están abandonados en un solar
  3. El racista del sector 5 de Mestalla: '¡Negro de patera! ¡Vete al Bioparc!
  4. Fallece en Sicilia la joven de Requena que denunció a su tío ante la sospecha de que la envenenaba
  5. Mazón a Vilaplana sobre las continuas llamadas que recibía el 29-O: 'Es lo de siempre, por lo de la foto”
  6. Fin a los billetes baratos de alta velocidad entre València y Madrid
  7. Localizan con vida en Algemesí al francés que llevaba siete meses desaparecido
  8. La ‘herencia’ de Mazón a las rentas altas: perdona 65 millones entre Patrimonio y Sucesiones en 2026

Ontinyent supera los 4.000 participantes en las actividades dirigidas a personas mayores en 2025

Ontinyent supera los 4.000 participantes en las actividades dirigidas a personas mayores en 2025

Los nadadores máster del CN Xàtiva se estrenan en la Liga de Promoción

Los nadadores máster del CN Xàtiva se estrenan en la Liga de Promoción

Ángela Fita llega a semifinales en el ITF de Faro en Portugal

La portavoz del PSPV en la Llosa de Ranes denuncia un vídeo creado con IA en el que "se besa apasionadamente con Ábalos"

La portavoz del PSPV en la Llosa de Ranes denuncia un vídeo creado con IA en el que "se besa apasionadamente con Ábalos"

Xàtiva adjudica el contrato de conservación y gestión del paraje de la Cova Negra

Xàtiva adjudica el contrato de conservación y gestión del paraje de la Cova Negra

Xàtiva serà present en les jornades “Franquisme sense Franco” en el Parlament Europeu

Xàtiva serà present en les jornades “Franquisme sense Franco” en el Parlament Europeu

Xàtiva acoge la presentación del documental "Talaia" sobre los orígenes de los castillos valencianos

Da positivo en cocaína tras causar un accidente múltiple en Xàtiva

Da positivo en cocaína tras causar un accidente múltiple en Xàtiva
Tracking Pixel Contents