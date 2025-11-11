Los nadadores máster del CN Xàtiva se estrenan en la Liga de Promoción

Los nadadores de categoría máster del Club Natació Xàtiva se estrenaron el pasado fin de semana en la liga. Los deportistas disputaron el pasado domingo el primer control de la Liga de Promoción Máster, que se celebró en la piscina municipal de Les Pereres de Xàtiva. La competición reunió a 135 nadadores pertenecientes a siete clubes de la Federació de Natació de la Comunitat Valenciana (FNCV).

En esta primera jornada, los másters del Natació Xàtiva obtuvieron buenas clasificaciones y siguen preparándose para conseguir los registros para el próximo campeonato autonómico de invierno. Por el CN Xàtiva participaron en este primer control de la Liga de Promoción los nadadores Pilar García, Adela Casesnoves, Vanesa Soriano, Maica Santana, Alba Alandete, Sofía Andrés, Nati Rodríguez, Cristina Martínez, Fernando Casesnoves, Juan Carlos Márquez, Pepe Barberá, Oliver Martínez, Ricardo Soriano, Paco Artal, Felipe Badia y Pablo Ferri.