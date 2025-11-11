«Si nadie actúa, todo ese mármol acabará contaminando el Cànyoles»

Es un espacio industrial abandonado y sin uso en la actualidad, ubicado en el camí Mangay, a las afueras del municipio de Canals. En su momento acogió la actividad de la empresa Jomisan SL, «especializada en el corte, talla y acabado de piedra natural, especializada en encimeras de mármol y granito para baño y cocinas», según consta en el rastro que dejaron sus responsables en internet tras entrar en concurso de acreedores en 2009 y ser declarada luego extinguida de forma oficial.

Sin embargo, las instalaciones no se vaciaron del todo y los restos de materiales que quedaron en la zona más exterior ya están contaminando el río Cànyoles. Así lo denunciaron ayer desde la Asociación Canalina en Defensa del Medio Ambiente (Acdema). Su presidente, Jose Luis Sanchis, atendió ayer a Levante-EMV y lamentó lo ocurrido: «En su día en ese espacio había una empresa, pero a día de hoy no va nadie. Hay pallets con mármol arrimados al margen cercano al río. Llevamos más de un año avisando. Lo hemos hablado con los agentes ambientales de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y con el concejal de Medioambiente de Canals. El peligro era real y el pasado fin de semana unos voluntarios que están realizando un proyecto en la zona vieron como caían los primeros restos. La madera se habrá podrido y han caído los primeros materiales al Cànyoles. Es un desastre».

«Creemos que han caído dos pallets, pero si nadie hace nada caerán muchos más. El domingo fuimos a poner los hechos en conocimiento de la Guardia Civil, parque llegue hasta el Seprona. Habrán unos 80 pallets y podrían caer uno tras otro. Tanto desde la CHJ como desde el Ayuntamiento de Canals nos han dicho que hemos hecho bien en denunciar, pero nadie ha actuado».

«Solo hace falta acercarse a la zona para ver lo que ocurre, pero nadie hace nada. No sé quién será el responsable, pero por no gastarse el dinero para mover unos pallets con una grúa puede acabar cayendo todo el material al río. Si nadie actúa, todo ese mármol y esos pallets sucios acabarán contaminando el Cànyoles. Esperemos que no dejen que todo acabe en el río y luego venga una riuà o una barrancada y haga un destrozó», apostilló Sanchis.

«Es una parcela privada»

Ricardo Carbonell es el concejal de Medioambiente del Ayuntamiento de Canals. Ayer confirmó a este periódico que son conscientes del problema: «Hablamos de una situación que se está generando en una parcela privada. Yo me reúno de forma periódica con Acdema y nos han informado. Creo que han hecho lo correcto avisando al Seprona y a la CHJ», expusieron.

«Es un tema que también nos preocupa, debemos confirmar la titularidad de la parcela. En cuanto sepamos quienes son los responsables también podríamos hacer presión desde el Ayuntamiento de Canals. Desgraciadamente, es algo que no es de nuestra competencia, pero sí vamos a estar vigilantes», finalizó Carbonell.