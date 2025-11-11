Ontinyent acogerá la primera lectura colectiva del “Tirant lo Blanc” con motivo del Dia del Llibre Valencià

El Ayuntamiento de Ontinyent, a través de la Oficina de Promoción Lingüística, la Coordinadora de la Vall d’Albaida per la Defensa i Ús del Valencià y el Centro Público de Formación de Personas Adultas San Carlos organizan la primera lectura colectiva del "Tirant lo Blanc", que tendrá lugar el miércoles 19 de noviembre de 2025 al CPFPA San Carlos, en el marco de los actos de conmemoración del Dia del Llibre Valencià. La actividad se desarrollará en horario de 10.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 19.30 horas, y está abierta a toda la ciudadanía.

El regidr de Cultura, Àlex Borrell, destacaba que esta lectura colectiva “representa una manera viva y participativa de celebrar nuestro patrimonio literario, acercando una obra universal como el Tirant lo Blanc a las nuevas generaciones y al conjunto de la ciudadanía”. Según añadía, “queremos que Ontinyent sea también un referente en la difusión de nuestra lengua y literatura, y actividades como esta permiten compartir, disfrutar y poner en valor la riqueza del valenciano y el legado de nuestros clásicos”.

En esta primera edición, la lectura tendrá como madrina a la profesora y exacadámica de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, Tudi Torró, que abrirá el acto con la lectura de la dedicatoria y del prólogo de la obra. La sesión inaugural, que empezará a las 10.00 horas, contará con la participación institucional de representantes del Ayuntamiento de Ontinyent, la Coordinadora, el*CPFPA San Carlos y otras entidades colaboradoras. A continuación se iniciará la lectura colectiva, en la cual tomarán parte estudiantes de 4.º de ESO y bachillerato de los centros educativos de Ontinyent, alumnado del CPFPA San Carlos y de la Universitat de València, así como el público en general.

Las personas interesadas en participar pueden reservar su turno de lectura contactando con la Oficina de Promoción Lingüística del Ayuntamiento de Ontinyent, bien por teléfono (962918200, extensión 333) o bien escribiendo a promotorlinguistic@ontinyent.es, recibiendo posteriormente un mensaje de confirmación con su hora asignada.

La iniciativa se enmarca en la conmemoración del Día del Llibre Valencià, establecido el 20 de noviembre de 2010 por la Generalitat Valenciana para recordar que tal día de 1490 salió de la prensa de Nicolau Spindeler, en València, la primera edición de la obra de Joanot Martorell “Tirant lo Blanc”. Aquella edición, en formado folio y con una tirada de 715 ejemplares, fue un hecho destacado en la historia de la imprenta valenciana, del cual se conservan tres ejemplares casi completos y algunas hojas que probablemente pertenecen al volumen custodiado en la Universitat de València, puesto que hay notables coincidencias, tanto en cuanto a la apariencia del apoyo como las anotaciones a mano que contienen.

Este libro de caballerías, obra emblemática del siglo de oro de la literatura valenciana es considerado como el inicio de la novela europea moderna y constituye la mayor aportación valenciana a la literatura universal. Miguel de Cervantes llegó a asegurar que el Tirant lo Blanc era el mejor libro del mundo. En el Quijote, “el ingenioso hidalgo” observa que en el Tirant los caballeros comen, descansan y hacen testamento cuando mueren, unas costumbres muy humanas que la novela de caballerías, hasta aquel momento, había pasado por alto. Narra las aventuras de armas y de amor de su protagonista, Tirant, un héroe que consigue liberar Constantinopla del poder turco, y un caballero más humano que otros caballeros, que sufre por el amor de Carmesina.

Su trama, variada y rica en registros (desde el tono grave hasta el humor, desde la crueldad hasta el sensualismo), la hacen una lectura placiente y divertida, que ha resistido el paso del tiempo. Tirant lo Blanc, uno de los máximos exponentes de la novela caballeresca en valenciano y del Siglo de Oro valenciano fue traducida durante el siglo XVI al castellano (1511) y al italiano (1538), más tarde al francés (1737) y modernamente lo ha estado al inglés (1984) y a otras muchas lenguas.