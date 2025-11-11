Ontinyent facilita al CEIP Vicent Gironés el uso de la biblioteca de Sant Josep durante las obras del colegio

La Concejalía de Bibliotecas del Ayuntamiento de Ontinyent, en colaboración con la dirección del CEIP Vicent Gironés, ha impulsado el acceso del alumnado del centro a la Biblioteca de Sant Josep mientras se realizan las obras de reforma del centro, dentro del Pla Edificant. La iniciativa, gestionada por el regidor de Bibliotecas, Nico Calabuig, junto con la directora del CEIP Vicent Gironés, Vanessa Esparza, da respuesta a la necesidad del centro, y tiene como objetivo garantizar el acceso del alumnado al servicio de biblioteca durante este tiempo, a través de sesiones de lectura semanales.

En palabras del regidor de Bibliotecas, Nico Calabuig, “en colaboración con el personal técnico del área de Bibliotecas, y la comunidad educativa del CEIP Vicent Gironés, encabezada por su directora, Vanessa Esparza, hemos puesto en marcha unas sesiones de lectura en la Biblioteca de Sant Josep. De este modo, garantizamos el acceso a los libros y la lectura del alumnado del colegio mientras duren las obras de reforma del centro. El objetivo es que los niños y niñas de los diferentes cursos puedan tener servicio de biblioteca durante este tiempo, familiarizarlos con el funcionamiento de una biblioteca pública y profundizar en el fomento de la lectura”. “El alumnado hará uso de las instalaciones de la Biblioteca de Sant Josep los viernes, de las 12.00 a las 13.00 horas, para realizar estas sesiones de lectura. Con el acompañamiento de los y las maestras, con la supervisión del personal de Bibliotecas, el alumnado podrá descubrir nuevas historias y cultivar el hábito de la lectura en el entorno escolar. Queremos agradecer la predisposición de todas las partes para hacer posible la iniciativa, y también la comprensión de los usuarios y usuarias de la Biblioteca de Sant Josep para facilitar la convivencia de usos en este espacio”, ha expuesto Calabuig.

Por su parte, la directora del CEIP Vicent Gironés, Vanessa Esparza, ha apuntado que “esta iniciativa nos permitirá continuar disfrutando del servicio de biblioteca mientras duran las obras, y trabajar el aprecio del alumnado por la lectura. Las visitas permitirán conocer el espacio y las dinámicas de una biblioteca pública, para que después puedan participar de ella con sus familias, en horario por la tarde. En cuanto al funcionamiento de las sesiones, cada semana será el turno de un curso, y cuando se hayan completado los diferentes niveles volverá a iniciarse el turno. Esto permitirá que, en un mes y medio aproximadamente, el alumnado pueda visitar la biblioteca y crear este hábito”.

El regidor Nico Calabuig ha concluido remarcando que “estamos a disposición de toda la ciudadanía para atender sus necesidades en relación con las bibliotecas públicas municipales, así como continuar impulsando diferentes iniciativas. Seguimos trabajando para que las bibliotecas públicas de Ontinyent sean un espacio abierto a la cultura del pueblo y al fomento de la lectura en todas las edades”.