Ontinyent supera los 4.000 participantes en las actividades dirigidas a personas mayores en 2025

El Ayuntamiento de Ontinyent cerrará en 2025 con un balance muy positivo de participación en las actividades municipales dirigidas a las personas mayores, al registrar más de 4.000 participantes en las propuestas físicas, culturales, sociales y formativas desarrolladas en los centros cívicos y de mayores y en las actividades del programa “Majors Actius”.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, que se reunía estos días con los Consejos de Usuarios de los centros cívicos y de mayores municipales, destacaba que el gobierno municipal continúa trabajando “para ofrecer oportunidades de convivencia, salud y aprendizaje en las personas que tanto han aportado en la ciudad. Esta es una manera de corresponderles por todo lo que han aportado a la ciudad y a la sociedad durante décadas, y de mejorar su calidad de vida”. En este sentido, el alcalde explicaba que “Majors Actius” ha contado el 2025 con un presupuesto inicial de más de 50.000 euros, que se ha ampliado hasta superar los 70.000 euros, y las actividades de los centros cívicos han supuesto una inversión adicional de 63.760 euros. Para 2026, el presupuesto municipal prevé destinar de nuevo más de 110.000 euros a continuar reforzando estas iniciativas, “una inversión que quiere repercutir en la salud física y mental de la gente mayor, contribuyendo a su bienestar integral”.

La regidora de Majors Actius, Inma López, que acompañaba al alcalde en estas reuniones, subrayaba que la respuesta de la ciudadanía ha sido “extraordinaria, con una participación muy alta”. López explicaba que el programa no solo fomenta la actividad física o el aprendizaje, sino que “tiene un impacto muy positivo en la salud emocional y en la lucha contra la soledad no deseada, uno de los retos más importantes de nuestro tiempo”.

Durante 2025, los tres centros municipales (CEA de Sant Rafel, Centro Cívico del Llombo y Centro Cívico de Sant Josep) han ofrecido 24 horas semanales de actividades, sumando más de 2.800 horas en disciplinas como Cuerpo, Música y Danza, Mindfulness, Nuevas tecnologías, Arte creativo o Activamente. En conjunto, han participado 900 personas. A estas propuestas se añaden actividades como cursos de neurofelicidad, sevillanas, danzas populares, confección o chi kung, con más de 200 participantes semanales, en colaboración con asociaciones como Anima, Amigos del Baile, AMCA o Amigos del Pou Clar, entre otros. La vertiente formativa ha contado también con cinco charlas y dos mesas redondas, con más de 250 asistentes. En cuanto al bienestar físico y emocional, se han desarrollado tres talleres de risoterapia, uno de nutrición y cocina y seis de bienestar emocional, con unos 100 participantes. En el ámbito cultural, más de 300 personas han disfrutado de propuestas como la Jornada sobre trabajos tradicionales en el Museo Textil o la visita guiada a la exposición de Dulk.

La apuesta por la salud física y el envejecimiento activo ha estado presente en actividades como la caminata y sesión de yoga al aire libre, la gimnasia en los parques durante todo el curso o las dos ediciones de la Jornada activa y saludable en Benarrai, con más de 500 participantes. También se han desarrollado actividades medioambientales como Basuraleza o la salida al Pou Clar, con más de 50 participantes, y propuestas para promover la igualdad y las relaciones intergeneracionales, como la Semana de la Mujer, el taller de empoderamiento “Dominga habla sola” o varias actividades en colaboración con el departamento de Juventud, con más de 200 participantes. Dentro de la lucha contra la soledad no deseada, el programa ha incluido charlas, un club de lectura y talleres específicos de empoderamiento para mujeres mayores, sumando más de 100 participantes.

Finalmente, las excursiones han continuado siendo una de las actividades más esperadas, con cinco salidas realizadas en 2025 (Caravaca, Elche, Vila Joiosa y dos visitas a València) y más de 200 participantes. Además, se han prestado 200 servicios de podología en el CEA de Sant Rafel a precios reducidos, y la Noche Grande volvió a ser un éxito, con 450 personas a la cena y más de 1.000 asistentes a la actuación de Pep Gimeno "Botifarra".