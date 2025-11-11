La portavoz del PSPV en la Llosa de Ranes denuncia un vídeo creado con IA en el que "se besa apasionadamente con Ábalos"

Las redes sociales cambiaron hace años la forma en las que nos comunicamos. Y la más reciente irrupción de la Inteligencia Artifical (IA) ha cambiado la forma en la que creamos contenido. Todo puede ser manipulado y debe ser verificado.

Y algunas personas no dudan a la hora de utilizar estas herramientas para hacer daño. Así le ha ocurrido a Rosa Ana Guitart, portavoz del PSPV en la Llosa de Ranes, que ha denunciado la publicación y difusión de un vídeo creado mediante herramientas de IA en el que se la ve besando al exministro José Luis Ábalos: "Buenas tardes. Ayer me llegó un video hecho con inteligencia artificial donde aparezco besándome apasionadamente con el ex-ministro Ábalos. El video ha sido creado a partir de una foto que se ha sacado y manipulado de mi perfil de Facebook. Acabo de presentar la correspondiente denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (canal prioritario), y mañana lo haré ante la Policía Nacional, para que investiguen los hechos y averigüen quién ha sido el autor o autora del video. También recuerdo que el delito no solo lo comete el que ha hecho el video, sino que también es responsable quién lo comparte", publicó la damnificada el pasado 9 de noviembre.

"En política no vale todo, y cuando se cruzan unas líneas que nunca se tendrían que cruzar, hay que actuar en contundencia. Sus autores y difusores ya han tenido su momento de gloria, sin tener en cuenta el daño que pueden hacer con esos montajes a mis hijos, sobre todo a la pequeña. Bravo!!!", apostilló Guitart.

Ahora, serán los investigadores quienes dirimirán la autoría del vídeo denunciado.