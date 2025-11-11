Xàtiva acoge la presentación del documental “Talaia” sobre los orígenes de los castillos valencianos

Mañana miércoles 12 de noviembre, a las 19 horas, el Centro Cultural Xàtiva (CCX) acogerá la presentación oficial del documental “Talaia”, una producción del Área de Cultura de la Diputación de València que invita a redescubrir los castillos valencianos como testigos vivos de nuestra historia.

Dirigido por David Segarra y con fotografía y edición de Víctor Serna, Talaia es un documental de 25 minutos que combina la belleza visual con el rigor histórico para explicar el origen y la evolución de las fortificaciones valencianas. La película recorre más de una veintena de fortalezas como las de Montesa, Sagunto, Morella, Cullera, Jérica, Peñíscola o Guadalest, siendo también protagonista el Castillo de Xàtiva, y mostrando su importancia estratégica y el papel fundamental que ha desempeñado a lo largo de los siglos.

Talaia es un viaje a los orígenes de los castillos valencianos, una exploración audiovisual que pone en valor unas fortificaciones tan imponentes como desconocidas. El documental recorre siglos de historia para redescubrir la larga, rica y profunda evolución de estas construcciones. La obra combina el rigor académico con una realización visual de gran calidad para dar forma a un relato estructurado en diversas etapas históricas: desde las primeras fortificaciones y los contactos entre íberos y fenicios, hasta las guerras púnicas, el período andalusí y la consolidación feudal con la Corona de Aragón. Talaia culmina con una reflexión sobre el valor de las fortalezas como memoria compartida y como símbolo identitario del territorio valenciano.

El documental cuenta con la participación de expertos como Joan Negre (profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona y director del Museo Arqueológico de Gandía); Josep Torró (profesor titular de Historia Medieval de la Universidad de Valencia); y Sandra Bernabé (doctora en Historia Medieval por la Universidad de Valencia), con el objetivo de ofrecer una mirada científica y divulgativa sobre un patrimonio que define la identidad del territorio.

La presentación de mañana en Xàtiva supone el punto de partida de la difusión pública del documental, que posteriormente será emitido en televisión y otros canales culturales. Una oportunidad para disfrutar, desde el corazón de la Costera, de una producción que reivindica la importancia de nuestro patrimonio fortificado y sitúa a Xàtiva en el centro del relato histórico valenciano.

Xàtiva acoge la presentación del documental “Talaia” sobre los orígenes de los castillos valencianos / Levante-EMV

David Segarra y Víctor Serna, junto con su equipo, acumulan una amplia trayectoria en el campo del documental valenciano, con trabajos que combinan sensibilidad artística y compromiso con la cultura del territorio. Entre sus producciones más destacadas se encuentran Terra de Muixeranga, Savis de l’Horta, Renaixem, Aus per la finestra, Per molt que bufe el vent, No s’apaguen les estreles, Llum mudèjar, Balansiya y, ahora, Talaia. Todas ellas han sido emitidas en televisión y reconocidas con numerosos premios en festivales de cine, consolidando su estilo propio: una mirada profunda, respetuosa y poética sobre el patrimonio y la identidad valenciana.

El acto contará con la presencia del alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, el diputado de Cultura, Paco Teruel Machí, y el concejal de Cultura, Alfred Boluda, que acompañarán a los autores del proyecto en una sesión abierta al público y de acceso libre hasta completar aforo.