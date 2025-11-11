Xàtiva adjudica el contrato de conservación y gestión del paraje de la Cova Negra

El Ayuntamiento de Xàtiva ha adjudicado el contrato para la ejecución de actuaciones de conservación y gestión del Paraje Natural Municipal de la Cova Negra, con el objetivo de mejorar el estado actual de este espacio natural de alto valor paisajístico, etnológico y patrimonial.

El proyecto, con un importe total de 39.972,19 euros, está íntegramente subvencionado por la Diputación de Valencia dentro del programa de ayudas para la gestión y conservación de espacios naturales correspondiente al ejercicio 2024.

La empresa adjudicataria de los trabajos es Hedra Ingeniería Agrícola, Jardinería y Paisajismo, S.L., y el plazo de ejecución será de tres meses. Las actuaciones previstas se centran en la gestión de la vegetación para favorecer la biodiversidad, el acondicionamiento de los senderos existentes y de sus elementos de contención, la restauración y ampliación de la señalización informativa, así como la implantación de elementos que fomenten el turismo ambiental y las actividades deportivas autorizadas.

Estas intervenciones se enmarcan en la estrategia municipal para poner en valor y conservar la Cova Negra como un espacio emblemático del término de Xàtiva, reforzando el compromiso del Ayuntamiento con la protección del medio natural y la promoción de un uso sostenible del territorio.