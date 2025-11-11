Xàtiva estará presente en las jornadas "Franquismo sin Franco" en el Parlamento Europeo

El próximo 11 de noviembre tendrán lugar en el Parlamento Europeo, en Bruselas, las jornadas “Franquismo sin Franco”, organizadas por el Grupo de Memoria del Parlamento Europeo, espacio creado el 2015 que ha recuperado impulso en respuesta al auge del negacionismo y del blanqueo del franquismo promovido por sectores de la derecha y la extrema derecha a Europa y en el Estado español.

La ciudad de Xàtiva tendrá representación institucional. Inma Peiró asistirá en nombre de Compromís Xàtiva, mientras que Amor Amorós y Susana Gomar lo harán en representación de Xàtiva Unida. La delegación local participará tanto en las sesiones de debate como en el acto de conmemoración de la reactivación de este espacio de trabajo conjunto.

El eurodiputado valenciano Vicent Marzà, integrando el Grupo de Memoria, intervendrá en la apertura de las jornadas y en la presentación de la conmemoración, en un programa que reúne investigadoras, juristas, entidades memorialistas e instituciones públicas.

El encuentro coincide con el 50 aniversario de la muerte de Franco y analizará los efectos persistentes del legado autoritario en el Estado español, así como las líneas de acción para garantizar la verdad, la reparación y la defensa de una memoria democrática activa ante el avance de discursos de odio y desinformación.

Desde Compromís Xàtiva se ha subrayado que «la participación de Xàtiva responde al compromiso de la ciudad con la memoria democrática y la dignidad de todas las víctimas de la dictadura. Defender la memoria es defender los derechos humanos y la calidad democrática del presente y del futuro».