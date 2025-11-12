Bocairent incrementa un 25% las subvenciones al emprendimiento

El programa municipal Bocairent Emprén llega a la cuarta edición con una novedad importante: el ayuntamiento incrementa la cuantía máxima individual de las subvenciones al emprendimiento. De este modo, las personas beneficiarias de la convocatoria 2025 pueden optar a un importe de 1.250 euros, en la modalidad general, y de 1.875 euros, en la modalidad específica. Esta segunda está dirigida a personas menores de 35 años, personas mayores de 55 años o actividades desarrolladas en el Barrio Medieval.

Cartel del programa Bocairent Emprén, diseño de Pablo Mestre. / Ajuntament Bocairent

Se trata de un incremento significativo; en concreto, de un 25% respecto de la edición anterior. Así, la ayuda general, que en 2024 era de 1.000 euros, suma este año 250 euros y la ayuda específica, que era de 1.500 euros, aumenta ahora en 375 euros. “Este incremento es una muestra clara de la apuesta del ayuntamiento por el programa Bocairent Emprén, con el que se quiere apoyar a las personas o empresas que inician una actividad económica en nuestro pueblo”, afirma la regidora M. Luz Pascual.

La concejala de Empleo, Empresa y Emprendimiento informa que las solicitudes se podrán presentar hasta el 24 de noviembre y que los detalles de la convocatoria están disponibles en el portal www.bocairent.es. “Los emprendedores y las emprendedoras, tanto locales como de otras poblaciones, tienen que saber que, si apuestan por Bocairent, pueden contar con estas ayudas municipales, que, por supuesto, volveremos a convocar en 2026”, concluye Pascual.