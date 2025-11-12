El colegio de Enguera está sin una educadora infantil desde el inicio del curso

La falta de docentes y educadores sigue lastrando la actividad y el funcionamiento de los centros educativos dos meses después del inicio del curso escolar y el problema, que ha afectado a varios colegios de la Costera, se arrastra también en centros de la Canal de Navarrés. El CEIP Eduardo López Palop de Enguera está sin una educadora infantil desde el inicio del curso. Las clases comenzaron en septiembre peor aún, ya que las dos clases de infantil de 2 años con las que cuenta el colegio y a las que les corresponde una maestra y una educadora infantil por aula, arrancaron el curso con una sola docente para los 22 niños y niñas de las dos clases, según explican las familias de alumnos. Poco después de iniciarse el curso llegó una educadora infantil y a finales de septiembre se adjudicó la plaza de la otra docente, que llegó al colegio a principios de octubre. Pero la otra plaza de educadora infantil sigue vacante y la única educadora que hay para las dos clases tiene que repartirse entre las dos aulas, con la sobrecarga de trabajo que ello supone para ella y el resto de docentes, y los perjuicios para los alumnos y alumnas, algunos de ellos incorporados al colegio aun sin cumplir los 2 años y muchos de ellos aún van con pañales y no tienen completamente desarrollada la psicomotricidad.

Entrada al colegio de Enguera en una imagen de archivo. / Perales Iborra

El colegio y las familias del alumnado de este ciclo infantil de Enguera reclaman a la Conselleria de Educación que solucione el problema y adjudique la plaza para no perjudicar por más tiempo a los escolares. Critican que dos meses después del inicio del curso y a poco más de un mes para Navidad la situación siga sin resolverse, alargando la situación “desastrosa y caótica” que provoca la falta de esta educadora. Padres y madres de alumnos afirman que “nos consta que desde la dirección del colegio y desde Inspección están haciendo todo lo posible para que se cubra la vacante y están haciendo gestiones con la conselleria, pero la administración autonómica demora la adjudicación”. Las familias denuncian que “la conselleria falló al inicio de curso al no adjudicar la plaza de la otra maestra hasta finales de septiembre y falla ahora al no cubrir la vacante de la educadora en un curso tan delicado y especial como el de los niños y niñas de 2 años, que este curso se incorporan al colegio”.

Las familias exponen las repercusiones para la actividad educativa por la falta de docentes y educadores y lamentan los perjuicios para sus hijos e hijas “en el primer año en el que entran al colegio”. Explican que a las dificultades de adaptarse a un colegio de estas características a una edad tan temprana se añade que “por la falta de docentes y educadores tienen que ver cada día y algunas veces en el mismo día, cada hora, a varias maestras y educadoras diferentes, ya que la vacante la suplen el resto de profesores del centro en horas sueltas”, explica la madre de un alumno de la clase de 2 años. “Es un desastre”, afirma esta progenitora, que explica que “he visto a la única maestra que había, desesperada, con tres niños llorando en brazos y limpiando los vómitos. Son niños muy pequeños, algunos vomitan, lloran, llevan pañal. Las primeras semanas del curso fueron una locura. En la clase B, con 11 niños con pañal, la leche volaba por la clase”, señala. Esta madre expresaba la “preocupación” de las familias ante la situación.

Instalaciones del CEIP Eduardo López Palop de Enguera, en una imagen de archivo. / Perales Iborra

Las familias destacan que “la adaptación para estos niños y niñas que entra por primera vez al colegio fue muy buena por parte del centro educativo, con horas marcadas para cada niño y niña para facilitar esa adaptación”, pero reclaman a conselleria que, dos meses después de ese inicio de curso, adjudique la plaza de educadora que falta por cubrir. Afirman que “si no disponían de los profesionales necesarios que no hubieran habilitado las clases para alumnos de 2 años. Si los colegios no estaban preparados con el personal necesario, que no las hubieran abierto. Porque los niños podrían haber seguido en la guardería, pero nos obligan a llevarlos al colegio”, afirman la madre de un escolar, que también pone de manifiesto que “los horarios del colegio no están adaptados para estos niños y niñas. Por ejemplo no pueden hacer siesta y el horario del comedor tampoco está adaptado para ellos”, lamenta.

Este diario intentó contactar ayer en varias ocasiones con la dirección del colegio de Enguera sin éxito.

La falta de docentes y educadores de infantil ha afectado desde el inicio de curso a varios centros educativos de la Costera, como los colegios José Mollà y Vicent Rius, ambos de Canals, el CEIP Crist del Miracle de la Llosa de Ranes, el CEIP Padre Moreno de Moixent y el CRA La Costereta (colegio rural agrupado que abarca localidades como Cerdà, Torrella y la Granja de la Costera).