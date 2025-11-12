El Eset Ontinet femenino defiende el liderato en casa frente al Adesavi

La celebración de la Fira de Ontinyent este fin de semana no detiene la agenda deportiva del Ontinyent Club de Bàsquet. Casi todos los equipos que forman la entidad competirán este fin de semana, destacando los dos primeros equipos Eset Ontinet, que disputarán sus partidos el domingo en el pabellón Fernando Rubio del colegio La Concepción de Ontinyent. Una doble jornada de baloncesto para el domingo de Fira.

Primero será el Eset Ontinet femenino. Las jugadoras, dirigidas por Tono Amador, recibirán a las 12.00 horas al Adesavi de Sant Vicent del Raspeig. Las ontinyentinas han ganado los tres partidos que han disputado hasta ahora en la liga, situándose como primeras en la clasificación. El equipo rival tampoco ha conocido todavía la derrota, puesto que ha resultado vencedor de los dos encuentros que ha jugado. Así, el Eset Ontinet femenino defenderá el liderato ante un rival también imbatido que buscará recortar distancias con las ontinyentinas.

El Eset Ontinet masculino en el pabellón de Ontinyent. / Ontinyent CB

Por la tarde, a las 18.30 horas, será el turno del Eset Ontinet masculino. El equipo de Sama llega al encuentro con una situación muy diferente a la del conjunto femenino y es que todavía no ha ganado ningún partido de liga. Para esta séptima jornada de la Tercera FEB, los del Ontinyent CB recibirán al SCD Carolinas, quien solo cuenta con una victoria.