La falta de solares municipales lastra la construcción de vivienda pública en Xàtiva

La construcción de pisos de obra nueva en las principales zonas de ensanche de Xàtiva ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años que contrasta con la ausencia de nuevas promociones de vivienda pública, en medio de un panorama en el que el precio medio de los inmuebles residenciales ha superado los 1.000 euros por metro cuadrado.

En el último pleno, el equipo de gobierno señaló la escasa disponibilidad de terrenos de titularidad municipal como una de las principales razones por las que el ayuntamiento ha declinado adherirse al Plan Vive impulsado por la Generalitat, que prevé la cesión de suelo público para que las constructoras levanten pisos en régimen de alquiler o compra asequible para la ciudadanía. La moción del PP que pedía "dejar el sectarismo" para sumarse a dicho programa autonómico, siguiendo los pasos de otras ciudades cercanas como Catarroja, Sagunto o Algemesí, fue desestimada.

Según los datos a los que ha tenido acceso este diario, el Ayuntamiento de Xàtiva dispone de menos de una decena de solares y parcelas de tipología residencial registrados a su nombre. La mayoría son porciones reducidas de terreno y en ningún caso se permiten en su seno edificios de más de tres plantas de altura, lo que limita mucho la rentabilidad para los operadores inmobiliarios. Otros seis terrenos están pendientes de inscripción en el Registro de la Propiedad.

En el pleno, el alcalde, Roger Cerdà, aseguró que, tras la modificación el Plan General aprobada en el año 2000 durante la etapa de Alfonso Rus, apenas han quedado "cuatro parcelas con unas condiciones mínimamente razonables para edificar", que, según el primer edil, "no darían ni para construir 20 o 25 viviendas". Cerdà recordó que la dirección general de Vivienda cerró la puerta a incluir en el Plan Vive los proyectos de compra y rehabilitación de viviendas abandonadas en el casco antiguo de Xàtiva y acusó a los populares de usar esta herramienta "para tapar sus vergüenzas".

La finca municipal más grande que tiene el ayuntamiento ocupa 1.447 metros cuadrados y se ubica junto al polideportivo les Pereres, en una zona sin apenas viviendas construidas. El siguiente solar por dimensiones está en la Bola y tiene 1.406 m2 de superficie, pero en su seno solo se permiten viviendas residenciales de dos alturas. Hay otras tres fincas en la Bola que ocupan 799 m2, 141 m2 y 186 m2 con opción de edificar hasta tres alturas, además de un solar de 272 m2 en la calle Almas y otro de 528 m2 en la calle Menor Cuesta, junto a los depósitos del Bellveret.

Cruce de acusaciones

El consistorio tiene pendientes de inscripción cinco pequeños solares en las calles Almas y Santas (de entre 25 m2 y 95 m2) del casco antiguo donde se procedió al derribo de edificaciones en ruina por la vía de la ejecución subsidiaria, junto con otra finca entre las calles Rafael Lluch y Sant Cayetano procedente de una donación que pedía destinarla a un fin de tipo benéfico.

La regidora de Vivienda, Lena Baraza, defendió en el pleno la apuesta por la rehabilitación "en la ciudad con el segundo casco antiguo más grande de la Comunitat Valenciana y aseguró que el Plan Vive "no se adapta a las singularidades de Xàtiva", tras acusar a la Generalitat de incumplir la Ley estatal de la Vivienda. Por su parte, el regidor de Xàtiva Unida Héctor dijo que dicho programa "revive la política del pelotazo y la burbuja" y supone, a su juicio, "una usurpación de recursos públicos para trasladarlos a manos privadas". También recordó la paralización de la inversión millonaria prevista por el Botànic para comprar y rehabilitar inmuebles en el casco antiguo. Por su parte, el PP pidió que se cumpla la promesa de inyectar 100.000 euros a ayudas para el alquiler.