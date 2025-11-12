L'Alcúdia de Crespins renovará el Camí Agazador

L'Alcúdia de Crespins ha sido beneficiaria de una subvención de 250.026 euros por parte de la Diputación de València para la renovación del Camino Azagador. El proyecto prevé la renovación completa del pavimento, la instalación de farolas en todo su recorrido, la creación de un arcén para peatones y actuaciones en las zonas de desagüe para evitar acumulaciones de agua.

Desde el ayuntamiento se prevé "sacar a licitación este proyecto con la mayor brevedad dada la importancia de este, puesto que este camino forma parte del último tramo de la ruta ciclopeatonal que discurre desde el nacimiento del Río Sants hasta el polideportivo de Canals. Una ruta que se proyectó para el plan de inversiones 2022/23, ejecutada hace un año y medio, la cual no contaba con previsión de mejora en este tramo".

"Actualmente, este tramo del camino carece de iluminación y zonas seguras para el tráfico de peatones, con la peligrosidad que supone el paso constante de vehículos, incluso pesados, y bicicletas", prosiguen las fuentes municipales consultadas.

"El equipo de gobierno, desde la concejalía de Urbanismo, ha contemplado este proyecto prioritario desde el inicio de la legislatura, teniendo en cuenta que el camino discurre por los términos de l'Alcúdia de Crespins y Canals, y cuenta diariamente con un gran flujo de tráfico, tanto de peatones como de vehículos. Por este motivo, el proyecto ha sido puesto a disposición del ayuntamiento de Canals, ya que la mejora de infraestructuras compartidas entre los dos consistorios es un pilar fundamental para el desarrollo de los vecinos de los dos pueblos", finalizan.