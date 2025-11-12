Un mural pintado en Ontinyent se "cuela" entre los ocho mejores del mundo de octubre de este año

Un mural pintado por el artista RuK (Rubén Cambra Donat) en Ontinyent durante el mes de Octubre de este año ha entrado parte de la lista de los ochos mejores del mundo según la votación mensual titulada ''The Best Of October'' en la plataforma internacional Street Art Cities. La obra, de 200 metros cuadrados, se exhibe en el Recinte Ferial.

El propio autor realizó una campaña en redes sociales para conseguir los respaldos necesarios. Y la iniciativa ha dado sus frutos.

Según apuntan desde el estudo del propio autor de la Vall d'Albaida, "la edición de octubre ha sido la más reñida y participativa de la historia de la plataforma, con un total de 20.981 votos registrados. El mural Mirall obtuvo 620 votos, situándose la 8ª obra más destacada a nivel internacional de entre más 200 murales seleccionados, de 124 ciudades y 35 países. A falta del escrutinio final, podrá convertirse en uno de los 5 mejores murales de España en el ranking global del mes y el mejor de toda la Comunitat Valenciana", exponen.

Las mismas fuentes explican que "este reconocimiento llega tras el éxito de su anterior mural en Benlloch (Castelló) - 'Ressonancia', que alcanzó el 9º puesto mundial en su respectiva votación del mes de Julio. De este modo, RuK logra un doble hito internacional, con dos murales consecutivos en el Top 10 mundial, y mejorando su propia marca", argumentan.

El mensaje de la obra

Por otra parte, también comentan que el mural "representa la relación entre dos chicos que conviven dentro de una simbiosis marina, un entorno inestable que simboliza la sociedad y la interconexión humana. Frente a frente, ambos personajes se muestran como iguales, a pesar de sus diferencias culturales. Uno de ellos, está formado por partes robóticas, un elemento recurrente en mi trabajo que invita a reflexionar sobre lo humano en una sociedad cada vez más tecnológica. A través de él, busco transmitir el mensaje de ser menos automáticos y rígidos, dándole importancia a la empatía, la conexión emocional y la autenticidad en un mundo donde la tecnología a menudo nos distancia o nos exige adaptaciones difíciles".

"El entorno acuático y los peces koi que los rodean refuerzan la idea de armonía, equilibrio y diversidad, recordando que las diferencias culturales y sexuales pueden coexistir y enriquecerse mutuamente cuando fluyen en un mismo espacio. “Mirall” forma parte del programa de arte urbano impulsado por La oficina Jove, el Ajuntament d'Ontinyent y la Generalitat Valenciana, dentro del marco de subvenciones para fomentar la diversidad promoviendo el arte urbano, junto a la colaboración de Pinturas Montó", prosiguen las mismas fuentes del estudio del artista.

Cabe recordar que un mural pintado en Ontinyent ya se situó entre los quince mejores del 2022. Titulado «Anisoptera», y firmado por la artista urbana Lidia Cao, fue la pieza ubicada en tierras valencianas más valorada en la edición de este año en Street Art Cities.