Ontifira ofrecerá una carta con 14 tapas y 10 actuaciones de música en directo

Ontinyent se prepara para vivir una nueva edición de su tradicional Fira, que llegará cargada de novedades y atractivos para todos los públicos. Entre ellas destaca el espacio gastronómico Ontifira, que volverá a situarse al parking de la Sala Gomis y que este año ofrecerá una completa carta con 14 tapas y hamburguesas, además de 10 actuaciones de música en directo que harán de este espacio uno de los principales puntos de encuentro de la fiesta.

La oferta gastronómica de Ontifira estará este año a cargo del Teixo - Burger & Beer, e incluirá una amplia variedad de tapas para todos los gustos, como morro, embutidos y quesos de Ontinyent, cortador de jamón en vivo, finguers de pollo, bravas o cazuela al horno patatas pulled pork, ensaladilla con ventresca, quisquilla, calamares, o la clásica coca de feria, también con opciones veganas y sin gluten. Además se ofrecerán también hamburguesas de vaca madurada, elaboradas por el establecimiento ontinyentí, que ha llegado a las semifinales del torneo Burger Showdown, situándose entre las cuatro mejores hamburgueserías valencianas de esta competición.

Ontifira también contará con hasta 10 actuaciones repartidas entre los cuatro días de feria. El viernes actuará el grupo Salsa El Teló a las 20:30 horas, seguido del DJ Totote a las 23:00. Sábado será el turno de The Funky Games (12:30) y Los 40 Session con Cristian San Bernardino, Aitor Belda y Rafa Boix (a partir de las 19:00). El domingo, Ontifira acogerá las actuaciones de La Mendoza (12:30), Grupo Eñe (18:30 a 20:30) y Grupo Siete (21:00 a 23:00), mientras que el lunes la voz de Àgueda Segrelles pondrá el toque final a las 13:00 horas.

La regidora de Feria, Fiestas y Tradiciones, Àngels Muñoz, destacaba que “Ontifira es ya un espacio consolidado dentro de la Fira de Ontinyent, donde se combina la gastronomía local con la música, es un espacio especialmente atractivo en el cual se va a contar con una amplia variedad de tapas y una oferta muy interesante de música en directo, en una propuesta conjunta que apuesta por la calidad para dar vida y ambiente al recinto”.