El PSOE de Ontinyent denuncia el "alto precio de las atracciones de la Fira"

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Ontinyent ha denunciado "el elevado precio de las atracciones de la Fira: "Pueden llegar hasta los 5 euros por vuelta”. Desde el PSOE critican que “las atracciones son más caras debido a la gestión del equipo de gobierno de Ens Uneix, que, pese a destinar una gran cantidad de recursos a la Fira, es incapaz de poner en marcha medidas que abaraten el precio”.

Los socialistas rechazan que los precios los fijen los feriantes de forma unilateral y apuntan a que “otros municipios vecinos han adoptado políticas para limitar el coste de las atracciones”. Esta diferencia, afirman, “supone más del doble en algunos casos” y representa “un gasto excesivo para muchas familias trabajadoras”.

Desde la formación defienden que "el Ayuntamiento podría intervenir para reducir los precios a través de la moderación de tasas locales o subvencionando el coste de los suministros”.

El PSOE advierte de que “los altos precios de las atracciones desincentivan la visita a la feria” y que, además, “suponen un golpe directo al bolsillo de las familias”. En palabras del grupo municipal, “la inacción del gobierno local crea una discriminación hacia los niños de familias trabajadoras, que en muchos casos se ven impedidos de disfrutar de la feria”.

Asimismo, critican que “la mayor parte del presupuesto se destina a actividades festivas para adultos, olvidando a los más pequeños”. Por ello, reclaman que “una parte del presupuesto de la feria se destine a reducir el precio de las atracciones, para que más niños puedan disfrutar de ellas sin que suponga un trastorno económico para las familias, como ya ocurre en otras localidades vecinas”.

El portavoz del grupo socialista, José Antonio Martínez, ha insistido en que “conseguir precios más asequibles para las atracciones es una cuestión de voluntad y de prioridades del gobierno local”. En este sentido, ha lamentado que “los municipalistas prefieran gastar cifras millonarias en fiestas para adultos antes que hacer un pequeño esfuerzo por llevar alegría e ilusión a nuestros pequeños”.