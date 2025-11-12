Xàtiva comienza las obras de mejora de cinco parques infantiles
Los trabajos se han iniciado en los parques de la calle Sant Antoni y plaza Jaume Villanueva, y se extenderán próximamente a l'Hort de Mora y la plaza Juan Tárrega
Ya han comenzado las obras de mejora de los parques infantiles de Xàtiva, trabajos que fueron adjudicados a la empresa Juegos Hacho S.L. por un importe de 72.963 euros. Las primeras actuaciones se están llevando a cabo en los parques de la calle Sant Antoni y la plaza Jaume Villanueva, donde ya se han eliminado algunos elementos en mal estado y se está procediendo a la pintura y adecuación de los juegos existentes.
En las próximas semanas se iniciarán también las intervenciones en la plaza Hort de Mora —tanto en la zona alta como en la zona baja— y en la plaza Juan Tárrega, completando así el conjunto de actuaciones previstas dentro de esta nueva fase de renovación. El proyecto contempla la repavimentación con suelo de seguridad de caucho continuo y la sustitución de diversos elementos de juego, con el objetivo de garantizar la seguridad, accesibilidad y calidad de estos espacios destinados a la infancia.
El concejal de Servicios Públicos, Pedro Aldavero, ha destacado que «con esta actuación, la segunda de esta legislatura, continuamos trabajando para renovar totalmente los parques infantiles de nuestra ciudad, tanto en lo que respecta al suelo como en la restauración y reposición del resto de elementos». Aldavero ha añadido que «hasta que finalice la legislatura aún nos quedan dos actuaciones más y, con ello, tendremos la totalidad de los parques infantiles renovados».
Cabe recordar que esta iniciativa se enmarca dentro del plan de renovación de zonas infantiles que el Ayuntamiento de Xàtiva impulsa desde hace varios años. En total, ya se han invertido más de 341.000 euros en actuaciones anteriores —a los que se suman los 72.963 euros de esta nueva intervención—, con el objetivo de modernizar los espacios de juego y ofrecer a la ciudadanía entornos más seguros, agradables e inclusivos.
Suscríbete para seguir leyendo
- El PSOE denuncia el abandono de 'toneladas' de víveres y productos de limpieza que no se repartieron tras la dana
- Fin a los billetes baratos de alta velocidad entre València y Madrid
- Fallece en Sicilia la joven de Requena que denunció a su tío ante la sospecha de que la envenenaba
- El gobierno de Catalá asegura los maceteros y los olivos retirados de la plaza Ayuntamiento 'no están abandonados
- El gobierno niega el abandono de donaciones de la dana y que haya productos de primera necesidad
- Mazón a Vilaplana sobre las continuas llamadas que recibía el 29-O: 'Es lo de siempre, por lo de la foto”
- Pueblos de la dana y colegios se interesan por los maceteros y olivos de la plaza del Ayuntamiento de València
- La jefa de prensa de Emergencias: 'Todos sabíamos que era una situacion extraordinaria. No creo que estuviéramos en una burbuja en el Cecopi