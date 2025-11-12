Xàtiva comienza las obras de mejora de cinco parques infantiles

Ya han comenzado las obras de mejora de los parques infantiles de Xàtiva, trabajos que fueron adjudicados a la empresa Juegos Hacho S.L. por un importe de 72.963 euros. Las primeras actuaciones se están llevando a cabo en los parques de la calle Sant Antoni y la plaza Jaume Villanueva, donde ya se han eliminado algunos elementos en mal estado y se está procediendo a la pintura y adecuación de los juegos existentes.

Parque infantil de Xàtiva donde van a ejecutarse obras de mejora. / Ajuntament Xàtiva

En las próximas semanas se iniciarán también las intervenciones en la plaza Hort de Mora —tanto en la zona alta como en la zona baja— y en la plaza Juan Tárrega, completando así el conjunto de actuaciones previstas dentro de esta nueva fase de renovación. El proyecto contempla la repavimentación con suelo de seguridad de caucho continuo y la sustitución de diversos elementos de juego, con el objetivo de garantizar la seguridad, accesibilidad y calidad de estos espacios destinados a la infancia.

El concejal de Servicios Públicos, Pedro Aldavero, ha destacado que «con esta actuación, la segunda de esta legislatura, continuamos trabajando para renovar totalmente los parques infantiles de nuestra ciudad, tanto en lo que respecta al suelo como en la restauración y reposición del resto de elementos». Aldavero ha añadido que «hasta que finalice la legislatura aún nos quedan dos actuaciones más y, con ello, tendremos la totalidad de los parques infantiles renovados».

Cabe recordar que esta iniciativa se enmarca dentro del plan de renovación de zonas infantiles que el Ayuntamiento de Xàtiva impulsa desde hace varios años. En total, ya se han invertido más de 341.000 euros en actuaciones anteriores —a los que se suman los 72.963 euros de esta nueva intervención—, con el objetivo de modernizar los espacios de juego y ofrecer a la ciudadanía entornos más seguros, agradables e inclusivos.