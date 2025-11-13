La alianza de ciudades industriales pide más impulso a la formación para retener talento

La Casa Santonja de l'Olleria ha acogido este jueves el acto de presentación de las conclusiones de la Alianza de Ciudades Industriales-2025 (ACÍ), una iniciativa conjunta impulsada por los ayuntamientos de Ontinyent, Bocairent y l'Olleria, con la colaboración de Coeval y el apoyo de la Diputación de València.

En el encuentro han intervenido el alcalde de l'Olleria, Ramón Vidal; el alcalde de Bocairent, Xavi Molina; el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez; y el presidente de Coeval, Javier Cabedo, con la asistencia de la vicepresidenta primera de la Diputación de València, Natàlia Enguix. El acto ha servido como epílogo al acto que el pasado 30 de octubre tuvo lugar en el Centre Cultural Caixa Ontinyent con el foro central de la Alianza bajo el lema “Valor añadido de la industria para el territorio”.

El alcalde de l'Olleria, Ramón Vidal, ha destacado que “los municipios que participamos en esta Alianza de Ciudades Industriales lo hacemos convencidos de que la ocupación industrial es estratégica y prioritaria, porque es el músculo de la actividad económica”. Vidal ha subrayado la importancia de continuar impulsando inversiones en los polígonos industriales y en las infraestructuras que vertebran el territorio, señalando que la carretera CV-60 “es esencial para el transporte de mercancías y la seguridad de nuestros vecinos y vecinas. Necesitamos que todas las administraciones continúen apostando por este eje industrial comarcal”.

Por su parte, el alcalde de Bocairent, Xavi Molina, ha puesto en valor “el mérito de mantener esta iniciativa conjunta entre tres municipios con gobiernos de diferentes sensibilidades políticas, en un ejemplo de colaboración pública y público-privada poco frecuente en los tiempos actuales”. Molina ha destacado que “este modelo de cooperación demuestra que la unión nos hace llegar más lejos” y ha agradecido el papel de Coeval como interlocutor empresarial y de la Diputación de València por su implicación en el proyecto. Molina ha añadido que “el balance es muy positivo porque hemos vuelto a demostrar que compartimos retos comunes como la reindustrialización, la vertebración territorial y la fijación de población. Ahora tenemos el reto de empezar a trabajar ya en la edición de 2026”.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha remarcado que “la edición de este año ha girado en torno a las sinergias entre industria y territorio, para el desarrollo económico local”. Rodríguez ha insistido que “la formación y el reciclaje profesional son fundamentales para afrontar retos como la digitalización, la inteligencia artificial o la sostenibilidad, que avanzan a una velocidad de vértigo”. El primer edil ontinyentí señala que “las ciudades que tendrán futuro serán aquellas capaces de generar, retener y atraer talento. Y la industria es clave en este proceso, porque ofrece ocupación estable, salarios más elevados y demanda una mayor capacitación. Por eso, desde la Alianza tenemos que continuar apostando por la formación profesional y permanente como herramienta para la reindustrialización de nuestros municipios”.

Relación entre industria y territorio

Finalmente, el presidente de Coeval, Javier Cabedo, ha recordado que “los temas tratados a lo largo de estas ediciones, como son sostenibilidad, eficiencia y talento, han sido el preludio perfecto para centrar este año el foco en la relación entre industria y territorio”. Cabedo ha destacado la ponencia al foro de Rafa Juan, CEO de Vicky Foods, “que ejemplificó como desde una empresa local se puede crecer hasta convertirse en referencia internacional sin perder las raíces”, afirmando finalmente que “el proyecto no se acaba, sino que ya empieza a prepararse la Alianza de Ciudades Industriales-2026, para continuar mejorando y añadiendo valor al tejido empresarial y territorial”.

El acto se ha cerrado con la presentación del video-resumen que recoge los momentos más destacados de la Alianza 2025, una edición que ha centrado su foco en las sinergias entre industria y territorio y el valor añadido que estas aportan al desarrollo económico y social de la comarca.