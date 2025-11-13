El Bádminton Xàtiva logra cuatro medallas en el Máster Senior de Cartagena

El Club Bádminton Xàtiva consiguió cuatro medallas en el Máster Senior de Cartagena, celebrado el pasado fin de semana en la localidad de Murcia. En el torneo compitieron cinco deportistas del CB Xàtiva: José Luis Llopis, Santiago Villanueva, Carlos Martínez, Mª José Mompó y Julio Martín.

En la prueba de dobles mixto de la categoría B2, Julio y Mª José se colgaron el oro después de vencer en la final a la pareja formada por Carlos Galvín e Inmaculada Aguilar por 21-19, 13-21 y 23-21, en un vibrante encuentro de gran nivel. Los dos deportistas setabenses regresaban a la competición después de unas semanas de recuperación de sus respectivas lesiones y la vuelta no pudo ir de mejor modo, pues no se resintieron de sus problemas físicos y, además, en el plano deportivo consiguieron el oro.

Julio y Mª José sumaron dos nuevos metales, con sus respectivas parejas, en la prueba de dobles masculino y femenino, respectivamente. En masculino, Julio y Gary Clark, del CB San Fernando de València, se alzaron con el bronce tras perder en semifinales contra Bernardo Galmes y Miguel Serrano por 21-19 y 21-12. En el dobles femenino, Mª José compitió junto a Inmaculada Aguilar, del CB Benalmádena, y también lograron el bronce.

En la categoría superveterano (SV++), Carlos Martínez, que regresaba a la competición tras meses ausente por una lesión de hombro, consiguió el bronce en el dobles mixto, junto a Rita Bartel, del CB Benalmádena. Además, quedó cuarto en individual y dobles masculino, junto a Anil Kumar Bhardwaj, del CB San Fernando de València. En estas dos últimas pruebas tuvo que retirarse debido a unas molestias musculares en el antebrazo.

En categoría C2, José Luis Llopis participó en las pruebas de individual y dobles junto a José Carlos Pérez, del CB Soria, en las que no pudo acceder a la fase final. En la categoría D, Santiago Villanueva logró la cuarta plaza en la prueba de dobles, formando pareja con Pedro Mateo, del CB Benalmádena.

Deportistas dub-17 del CB Xàtiva en el Campeonato de España, en Granollers. / Javier Alcázar

Campeonato de España Sub-17

El Club Bádminton Xàtiva también participó el pasado fin de semana en el Campeonato de España de la categoría Sub-17, que se celebró en la localidad barcelonesa de Granollers. Participaron los setabenses Meshack Martínez, Martina Molina y Feliu Terol, que acudieron acompañados por el técnico Javier Alcázar. Los tres setabenses, que lograron su clasificación para la competición nacional en su primer año en esta categoría, mostraron un buen nivel de juego a lo largo de la competición y, pese a la dificultad de varios de los cruces, pudieron demostrar su buen hacer en las pistas, además de ganar en experiencia para las próximas competiciones y temporada, destacan desde el CB Xàtiva.

En individual masculino, Feliu Terol inició la competición ganando a Bruno Rosúa, del CB Viladecans, por 21-14 y 21-10. En dieciseisavos de final cayó derrotado ante el gallego Darío Mínguez por 21-14, 20-22 y 16-21. Meshack Martínez cedió en primera ronda ante Mateo Galían, del CB Lardero, por 22-20, 17-21 y 24-22.

En el dobles mixto, Feliu Terol y Martina Molina perdieron ante Magno Salas y Núria Serra por 21-14 y 21-9. En dobles femenino, Martina jugó junto a Hanting Jiang (CB Drop Valencia) perdieron ante Sofía García y Sara Llopis por 21-9 y 21-12. En dobles masculino, Feliu formó pareja con Germán Ripoll (CB Teulada) y perdieron ante Guillermo Muñoz y Magno Salas por 21-8 y 21-9.

Próximas competiciones

El CB Xàtiva estará presente este próximo fin de semana en el Spanish International U17, que se celebra del 14 al 16 de noviembre en Ibiza. En esta cita internacional, que reunirá a deportistas de unas diez nacionalidades, participará Feliu Terol. El setabense competirá en tres pruebas: individual masculino; dobles masculino, junto al jugador del CB El Campello, Diego Gazquez; y en dobles mixto, junto a Daniela Ramírez, del CB CIDE.

El club setabense también disputará una nueva prueba del Circuito Nacional de Parabádminton, que se celebrará en Moral de Calatrava (Castilla La Mancha), en la que participará Selenia Pla. La setabense disputará la prueba de individual y la de dobles, en esta ocasión junto a Manuel Serrano.

El Bádminton Xàtiva disputará este próximo sábado el torneo Top TTR Sub-11, Sub-15, Sub-19 y Senior, que tendrá lugar en San Pedro del Pinatar (Murcia), hasta donde se desplazará el setabense Daniel Meseguer, que competirá en las pruebas de individual masculino y dobles masculino, junto al deportista Luis Castillo del CB Las Torres.

Por último, el CB Xàtiva también participará en la primera jornada de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, en categoría cadete. En la competición en Teulada participarán seis deportistas del club de Xàtiva.