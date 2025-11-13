Buscan a un conductor que se dio a la fuga tras atropellar a un hombre en Xátiva
Los hechos tuvieron lugar ayer, miércoles 12 de noviembre, a la altura del número 4 de la calle Corretgería
Los hechos ocurrieron ayer, miércoles 12 de noviembre, pasadas las siete de la tarde en la calle Corretgería, en pleno casco antiguo de Xàtiva. El conductor de un coche atropelló a un hombre causándole graves heridas y dándose a la fuga. El incidente es investigado por la Policía Local de Xàtiva, que busca al conductor que causó el accidente. Rafal Valor, intendente jefe de la Policía Local, ha explicado a Levante-EMV que "estamos haciendo indagaciones para dar con la identidad del conductor. De momento, sabemos que todo ocurrió a la altura del número 4 de la calle Corretegería y que el vehículo implicado es pequeño y de color oscuro".
El responsable de la Policía Local ha confirmado que hay testigos de lo ocurrido: "Estamos haciendo diferentes gestiones para averiguar lo que pasó. Todo ocurrió entre las siete y las siete y cuarto de la calle".
Abandono del lugar del accidente
Los hechos acaecidos ayer en Xàtiva podrían acarrear diferentes sanciones y penas para el culpable. Así el código penal tipifica el "delito de abandono del lugar del accidente" en su artículo 382 bis: "Cuando un conductor provoca un accidente con víctimas y no permanece en el lugar para prestar ayuda, aunque haya causado el siniestro de forma imprudente, puede ser castigado con prisión de 6 meses a 4 años y retirada del carnet de 1 a 4 años".
