Los "cacos" vuelven a robar cable en Montaverner: tres incidentes en menos de dos meses

Es una situación que se repite en muchos polígonos industriales repartidos a lo largo de la geografía valenciana. Grupos más o menos organizados acuden a las instalaciones por la tarde o por la noche -cuando registran una menor actividad- y roban todo el cable de cobre que pueden para venderlo al peso en el mercado negro.

Y este tipo de incidentes se han repetido durante las últimas semanas en la localidad de Montaverner, perteneciente a la comarca de la Vall d'Albaida. El último suceso ha tenido lugar esta semana. Los ladrones han actuado en el polígono industrial.

Así lo ha confirmado a Levante-EMV el alcalde Jorge Boluda: "En octubre ya sufrimos un robo similar en varias calles del polígono. El cableado robado se repuso. Luego, a los dos días volvieron a actuar, esta vez en la pista del polideportivo y alrededor del campo de fútbol. Ahora, han vuelto a robar en el polígono. Son tres incidentes en pocas semanas".

"Dejan sin suministro a una zona completa y eso es un gran problema. Habremos tenido que reponer unos 300 metros de cable ya, quizás más. El viernes pasado las farolas funcionaban, esta mañana se han revisado y hemos visto lo que ha pasado", ha comentado Boluda.

El primer edil de Montaverner ha confirmado que han denunciado los hechos ante la Guardia Civil: "Tenemos cámaras de vigilancia y se ve claramente a un coche entrando por la tarde. Le hemos pasado toda la información a la Guardia Civil, la matrícula se ve de forma clara. Ahora, tenemos que esperar el resultado de las investigaciones".

Arquetas selladas

Ante la repetición de los incidentes, el Ayuntamiento ha decidido sellar y llenar con grava las arquetas en las que repone el cable: "Tenemos comprobado que así es más difícil que roben. La idea es que les cueste más actuar. Antes, abrían, arrancaban y se iban. Nos habremos gastado unos 15.000 euros, si no más, por culpa de estos hechos. Además, nos dejan sin luz durante varios días. Hay empresarios que se han buscado soluciones por sí mismo".

"Me han comentado que en Guadasséquies y Alfarrasí también ha habido episodios similares. Los 'cacos' no respetan nada", ha finalizado Boluda.