El CAX Orientació se alza con dos medallas de bronce en Cehegín

La sección de Orientació del Club Atletisme Xàtiva (CAX) disputó el pasado fin de semana en Cehegín (Murcia) la 17ª y 18ª pruebas de la Lliga Autonòmica Comunitat Valenciana (LACV) y la 9ª y 10ª pruebas de la Liga del Sudeste (LSE), que transcurrieron en la zona de Sierra de Burete de la localidad murciana. La prueba, organizada por el Club Murcia Orientación, reunió a más de 500 participantes, 13 de ellos del CAX Orientació. Las orientadoras setabenses Vera Aragón y Aitana Benito quedaron terceras, consiguiendo la medalla de bronce.

Las dos pruebas se celebraron en los parajes de Sierra de Burete y Arroyo Burete de Cehegín y los orientadores se encontraron en unas carreras donde la velocidad era alta, pero que necesitaba una lectura precisa de elementos de roca, donde se tenía que cruzar varias vaguadas y donde los recorridos contábamos con abundantes cambios de dirección, lo cual obligaba a mantener la concentración en todo momento, señalan desde el CAX Orientació.

Los resultados del CAX Orientació en estas pruebas han sido bastante positivos y consigue dos medallas de bronce en la categoría F-12, además, en la Lliga Autonòmica de la Comunitat Valenciana (LACV) el club mantiene la 4ª posición con un total de 7.524’21 puntos. En la carrera de Larga Distancia del sábado, Vera Aragón (F-12) conseguía la 3ª plaza; en la categoría M-45, Paco Aragón y Edu Sanchis entraban en la 4ª y 9ª posición, respectivamente; Domi Fraile (F-21B) llegaba en el 9.º puesto y Pepe Prats (M-21B) finalizaba 8.º. El domingo, en la prueba de Media Distancia, el CAX Orientació conseguía una nueva medalla, y Aitana Benito (F-12) entraba en la 3ª posición. También destacó la 7ª plaza de Paco Aragón (M-45) y la 10ª de Domi Fraile (F-21B).

De la LACV todavía queda una prueba para finalizar la temporada 2025, el Campionat Autonòmic de Mitja Distància. Esta prueba se tenía que haber disputado a principios de octubre, pero fue aplazada y si todo va bien se celebrará a mediados de diciembre en tierras alicantinas.

Con la prueba disputada en Cehegín, finaliza la Liga del Sudeste (LSE) la temporada 2025 después de disputarse 10 pruebas. El CAX Orientació ha sumado un total de 4.787’19 puntos y ha ocupado la 12ª posición en la tabla de un total de 43 equipos, entre clubes del País Valenciano, de la Región de Murcia y de Castilla-La Mancha. En la clasificación final individual, hay que destacar que 5 orientadores del club setabense han quedado en el Top10. En la categoría F-12, Vera Aragón ha finalizado en la 4ª posición y Aitana Benito en la 9ª. En la categoría M-14, Arnau Benito se ha situado en la 4ª posición. Y en la categoría M-45, Paco Aragón conseguía la 4ª posición y Edu Sanchis la 9ª.

VIII Trofeo Extremadura de Orientación

La Liga Española LEOP también está a punto de finalizar la temporada y el CAX Orientació se desplazará hasta Extremadura para disputar la 9ª prueba de la Liga Española de Orientación a pie (LEOP). Los días 6, 7 y 8 de diciembre se celebrarán hasta cuatro pruebas donde el club setabense se encontrará luchando para conseguir una de las plazas de promoción de ascenso que le permita el ascenso a la 1ª División LEOP.