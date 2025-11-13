Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estudiantes, València BC, Joventut de Badalona y CB Genovés jugarán el V Torneig Cadet Femení

El torneo se disputa del 21 al 23 de noviembre en el pabellón del Genovés, coincidiendo con la fecha del día contra la violencia de género

Jugadoras de un equipo femenino del CB Genovés en un partido.

Jugadoras de un equipo femenino del CB Genovés en un partido. / CB Genovés

Lluis Cebriá

El Genovés

El Club Bàsquet del Genovés se prepara para una nueva edición del Torneig Cadet Femení, que este año llega a su quinta edición, con un cartel formado por las mejores canteras de baloncesto femenino del territorio español. El València BC, el Joventut de Badalona, el Estudiantes de Madrid y el propio CB Genovés disputarán el V Torneig Cadet Femení que se celebrará en el pabellón Paco Cabanes del Genovés del 21 al 23 de noviembre.

El torneo se inaugurará el viernes 21 de noviembre a las 17:30 horas con el partido entre el València BC y el Joventut. A las 19:15 jugarán el CB Genovés contra el Estudiantes y tras los dos partidos inaugurales tendrá lugar, a las 21:30 horas, la presentación del torneo en el Museu de la Pilota. El sábado 22 la intensa jornada de baloncesto femenino comenzará a las 10 horas con el duelo entre CB Genovés y València y a las 12 horas, Joventut-Estudiantes. Por la tarde, a las 17:15 se disputará el partido CB Genovés-Joventut y a las 19 horas València-Estudiantes. El domingo 23 a las 19 horas está previsto el partido para decidir el tercer y cuarto clasificado del torneo; y a las 12 horas la gran final.

Jugadoras de equipos femeninos en un torneo cadete del Genovés, en una edición pasada.

Jugadoras de equipos femeninos en un torneo cadete del Genovés, en una edición pasada. / CB Genovés

La fecha en la que se disputa el torneo cadete femenino del Genovés no es por casualidad, tal como resaltan desde el club organizador, que subrayan que el 25 de noviembre, día contra la violencia de género, “es una fecha que todos querríamos no conmemorar, una fecha que denuncia injusticias de una sociedad machista”. El CB Genovés organiza, desde 2003, torneos de ámbito estatal, convertidos, varias veces, en internacional, pero eran para equipos masculinos. Hace varias temporadas que el club potenció la línea femenina y no tardó en aparecer el torneo cadete femenino. Un torneo que llega a su quinta edición y que hace que el club busque que “cada vez se hable más en femenino”. “Los torneos han sido siempre una ventana para mostrar todo lo que el club quiere conseguir aprovechando el baloncesto como excusa, y los torneos femeninos tienen que seguir esta línea”, afirman.

El torneo femenino se presenta “con la ilusión de ir cumpliendo etapas en un club que pretende ser más justo y que tiene como una de las prioridades hablar en femenino”, aseguran. Tras mucho trabajo, el CB Genovés ha conseguido tener una sección femenina, que supone “una seña de identidad del propio club, de un trabajo con sentido. El club nunca ha dejado de creer en sus principios, un club que quiere tener nombre femenino y reivindicar la igualdad entre todas las personas que suben al tren de una entidad que quiere hablar en femenino”, remarcan. Destacan las palabras de la jugadora del equipo cadete femenino del CB Genovés que participará en el torneo Edurne Tortosa, quien expresaba que “la batalla por la igualdad no la van a poder parar. La igualdad es una palabra que genera un propósito y que el club ha apostado firmemente por ella”. Edurne reflexiona alrededor de ese concepto al manifestar que “el quehacer diario del club no tiene que ser hablar de igualdad haciendo gestos simbólicos, sino practicarla con acciones cada día del año”.

El CB Genovés comenzó hace tiempo este desafío y, según confirman, no pretende dejarlo de lado. “El baloncesto es una poderosa herramienta de transformación de la sociedad y el CB Genovés es consciente del papel relevante que jugamos también en la lucha por la igualdad de género. Este torneo es una buena oportunidad para poner en valor el trabajo en femenino del club, y más con el privilegio de compañeras de viaje como son las jugadoras del València BC, Joventut de Badalona y Estudiantes Madrid”, concluyen. Un torneo de primer nivel que mostrará enfrentamientos en el próximo Campeonato de España en categoría cadete.

