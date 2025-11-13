Éxito de la charla sobre juego limpio en el fútbol celebrada en Canals
La conferencia en el Centre Cultural Calixte III contó con la participación de árbitros, entrenadores y representantes de la FFCV, con el presidente, Salvador Gomar, al frente
La conferencia “Joc net al futbol” llenó ayer jueves por la tarde el Centre Cultural Calixte III de Canals, en una charla que reunió a árbitros, entrenadores y representantes de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV). El presidente de la federación, Salvador Gomar, cerró el acto tras la conferencia.
En la charla participaron el presidente del Comité Tècnic d’Àrbitres, José Enguix; el presidente del Comité d’Entrenadors, Rubén Mora; el responsable de Integridad de la FFCV, José Gómez; y el técnico de formación de la FFCV, Vicente Lizondo. La conferencia atrajo a numeroso público por la temática de la misma, que abordaba aspectos como los valores en el fútbol, la educación y la violencia. Los asistentes pudieron participar después de la intervención de cada ponente.
La cita también contó con la asistencia del alcalde de Canals, Nacho Mira; el regidor de Esports, Edu Badal, que realizó la introducción del acto; y la concejala de Hisenda, Magda Gil, que agradecieron la implicación del setabense Javier García Paños, directivo del Comité d’Àrbitres de la Comunitat Valenciana, para que el acto, que no se ha celebrado nunca en la Costera, tuviera lugar en Canals.
El acto concluyó con las intervenciones del alcalde de Canals, Nacho Mira, y del presidente de la Federació Valenciana de Futbol, Salvador Gomar, que clausuró el acto.
