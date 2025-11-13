La fundación Fisabio premia un proyecto de un enfermero de Ontinyent sobre la calidad del aire

El proyecto AireSà, del enfermero Pau Segura ha ganado el primer premio del III concurso bienal JoInnove 2025. El proyecto, impulsado por el enfermero del Departamento de Salud Xàtiva–Ontinyent, obtuvo el primer premio en un acto celebrado en el Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva. Los impulsores de la cita explicaron que "el certamen, organizado por la Fundación FISABIO y la Conselleria de Sanidad, tiene como finalidad fomentar la creatividad y el pensamiento innovador dentro del sistema sanitario público valenciano, mediante el reconocimiento de proyectos que aporten mejoras reales y aplicables en el ámbito asistencial, organizativo o tecnológico".

"El proyecto AireSà nace con el objetivo de reducir el impacto sanitario de la contaminación atmosférica provocada por las quemas agrícolas, una problemática especialmente relevante en las comarcas del interior valenciano. A través del uso de sensores de calidad del aire, inteligencia artificial y educación sanitaria, el proyecto pretende prevenir crisis respiratorias, mejorar la información a la población y disminuir la presión asistencial en los centros de salud", prosiguen las mismas fuentes. Las mediciones se han realizado en la población de Ontinyent.

"Tras la concesión del premio, dotado con 2.500 €, la Fundación FISABIO ya se ha puesto en contacto con Pau Segura para iniciar la fase de recogida de datos y desarrollo del proyecto, en colaboración con especialistas en salud pública y sostenibilidad", exponen.

"El concurso JoInnove, que se celebra cada dos años, busca impulsar la innovación en el sistema sanitario valenciano mediante el apoyo a proyectos con impacto directo en la salud, la sostenibilidad y la eficiencia asistencial. Con este reconocimiento, AireSà se consolida como una iniciativa pionera en prevención y salud ambiental, nacida desde el propio ámbito sanitario y con potencial para extenderse a otros territorios de la Comunitat Valenciana", finalizan.

