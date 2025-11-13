La lectura del privilegio real a cargo de la presidenta de Comerç In abrirá la Fira de Ontinyent
El acto empezará este viernes a las 19 horas en el aparcamiento de la Sala Gomis y dará paso a un pasacalle con el grupo musical Bulbalkan y un espectáculo itinerante
La Fira de Ontinyent 2025 se inaugurará este viernes, 14 de noviembre, a las 19:00 horas con un acto que tendrá lugar en el aparcamiento de la Sala Gomis. La ceremonia empezará con la lectura a cargo de Ana Ferrero Ferri, presidenta de Comerç IN, del privilegio real otorgado a la ciudad por el rey Alfonso el Magnánimo en 1418. Acto seguido, las autoridades encabezadas por el alcalde, Jorge Rodríguez, la vicepresidenta de la Diputació, Natàlia Enguix, y la regidora de Feria, Fiestas y Tradiciones, Àngels Muñoz, harán un recorrido por la feria acompañadas por un pasacalle del grupo Bulbalkan, formado por siete mujeres instrumentistas de viento y percusión que interpretan música balcánica, acompañadas de animación.
La Fira cuenta este año con más de 40 atracciones mecánicas para todas las edades, entre ellas el Megathor, una caída libre de 45 metros de altura y hasta 120 km/h, única en España. También habrá 48 casetas con juegos y gastronomía, alrededor de 200 puestos comerciales y una nueva edición de Firauto, la feria del automóvil, con la participación de 20 concesionarios y la tercera muestra de coches clásicos el domingo 16.
La feria permanecerá abierta de 19:00 a 03:00 viernes, de 11:00 a 15:00 y de 16:30 a 03:00 sábado y domingo, y de 11:00 a 15:00 y de 16:30 a 22:00 lunes. Los días 16, 17 y 23 de noviembre, de 10:00 a 15:00 horas, la feria funcionará sin música, sirenas ni luces, para favorecer un entorno más accesible e inclusivo. Los días 22 y 23, además, habrá jornadas con precios especiales y descuentos en las atracciones. Para facilitar la movilidad, el ayuntamiento ha organizado un servicio extraordinario y gratuito del autobús urbano que permitirá desplazarse hasta la feria desde diferentes barrios de la ciudad.
