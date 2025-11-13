Medio Ambiente da luz verde al nuevo ecoparque del COR en Enguera

El nuevo ecoparque promovido por la empresa concesionaria del Consorcio de Residuos V5 (COR) en Enguera ha obtenido al fin la declaración de impacto ambiental favorable de la Conselleria de Medio Ambiente que da vía libre a su construcción.

La instalación ocupará una superficie de 1.887 m2 del total de los terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Enguera al Consorcio (3.475 m2) con acceso directo a la carretera CV-590 a través de una rotonda. Aunque el demandado proyecto dispone de espacio asignado desde el año 2020, su materialización se ha visto dilatada en el tiempo.

El ecoparque se configura como un centro de recogida selectiva y almacenamiento de residuos urbanos y asimilables, con excepción de los residuos orgánicos. Está diseñado en dos plataformas de distinta altura para facilitar la aportación de los residuos a nueve contenedores de gran tamaño específicos para cada tipo de deshechos.

El complejo contará con una caseta de control prefabricada, una báscula de pesaje para camiones, otra báscula de menor capacidad, una barrera y un báculo de control de acceso, con un módulo de vigilancia y control y sistemas contra incendios. Se empleará la energía solar como fuente de energía.

Los residuos tendrán una gestión adecuada, priorizando en primer lugar la reutilización, luego el reciclaje y por último la eliminación en vertedero controlado.

Dos plataformas

La plataforma inferior se ejecutará con solera de hormigón armado y albergará los contenedores metálicos para la recogida selectiva de los residuos, mientras que la plataforma superior será la zona de uso habitual por los ciudadanos, a la que se accederá por una rampa. Servirá de muelle de carga para que depositen los deshechos en su contenedor específico.

El informe favorable de la conselleria está sujeto a una serie de condicionantes que tienen que cumplir el COR y Vytrusa para el adecuado funcionamiento de las instalaciones.