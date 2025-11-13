Modifican el proyecto de la Muralla Sur de la Vila de Ontinyent por un hallazgo arqueológico

El Ayuntamiento de Ontinyent publicará en breve la modificación del proyecto de la Muralla Sur de la Vila tras paralizar los trabajos en la zona por un hallazgo arqueológico que aún no ha sido estudiado por expertos. Las obras llevan paradas desde hace varios meses, algunas fuentes hablan del mes de junio, cuando apareció una estancia abovedada que actualmente está reforzada con puntales de obra. De momento, desde el consistorio apuntan que «se desconoce si tiene valor patrimonial». Será el arqueólogo contratado para el proyecto quién dirimirá su origen.

«Los trabajos se retomarán en unas semanas y será el momento de estudiar el hallazgo arqueológico. Hablamos de una zona abovedada de la que desconocemos la fecha ni el uso. También se debe confirmar su valor arqueológico y si es viable mantenerla», comentó ayer a Levante-EMV Óscar Borrell, concejal de Urbanismo.

Zona vallada

Solamente hace falta acercarse a la zona en la que se están ejecutando los trabajos para identificar el punto geográfico en el que se encuentra esta parcela acotada. El espacio está vallado, aunque un tramo de protecciones se ha desplomado. Hasta que no se confirme la datación del espacio acotado, desde el departamento municipal de Urbanismo exponen que «todas las hipótesis están abiertas». Así, podría tratarse de una bodega de uso privado o de restos con mayor valor patrimonial, por citar algunos ejemplos. Desde la Plataforma en Defensa del Patrimoni de Ontinyent apuntan que «podrían tratarse de restos de una torre que por sillería parece de finales del siglo XV o principios del XVI». Por el momento, no hay nada confirmado.

El arqueólogo contratado para los trabajos será el encargado de echar luz sobre los interrogantes suscitados en torno al espacio.

Junto a la necesidad de estudiar el hallazgo arqueológico, el proyecto modificado de la muralla Sur de la Vila también acarrea otras novedades en los trabajos a retomar por el consistorio.

Así, fuentes del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Ontinyent explicaron ayer a este diario que «el proyecto modificado de la Muralla Sur de la Vila incluye la demolición de algunos espacios nuevos, la construcción de un antepecho de hormigón, el estudio de una zona cercada para preservarla y la eliminación de arbolado y especies vegetales en los muros y terrazas de todas la parceles para hacer una rasante».

Junto a la recuperación de la Muralla Sur, el Ayuntamiento también prevé la construcción de doce viviendas. Se prevé que, una vez acabado el proyecto, la zona de la Muralla de la Vila de Ontinyent sea visitable.