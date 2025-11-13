La Música Nova celebrará el 29 de noviembre el concierto de Santa Cecilia en el Gran Teatre de Xàtiva

La Societat Musical La Nova de Xàtiva celebra la festividad de Santa Cecilia 2025 con varias actividades programadas a lo largo de estas semanas. El acto más importante, el Concierto Extraordinario de Santa Cecilia, ofrecido por la Orquesta y la Banda Sinfónica de la sociedad, tendrá lugar el sábado 29 de noviembre, a las 19 horas, en el Gran Teatre de Xàtiva. Las invitaciones numeradas para el concierto, se podrán retirar en la secretaría de la sociedad en horario de lunes a jueves de 18.30 a 20 horas, y el viernes de 11 a 13 horas.

Cartel del concierto de Santa Cecilia de la Societat Musical La Nova de Xàtiva. / Levante-EMV

En la programación organizada por la Música Nova para festejar a la patrona de los músicos destaca también la procesión y misa que cada año se realiza en honor a Santa Cecilia por los socios de la sociedad musical, y que este 2025 tendrá lugar el domingo 23 de noviembre. A las 11 horas la imagen saldrá desde el Espai Cultural La Nova, recorrerá la Avenida Seglas, hasta llegar a la Albereda, en la Escola de Música, donde se recogerá a los nuevos músicos que se incorporan este año a la Orquesta y la Banda. A continuación, seguirá hasta la iglesia de la Mercé, donde a las 12 horas se celebrará la misa en honor a Santa Cecília. Al acabar, la imagen volverá en desfile hasta el Espai Cultural donde se ofrecerá un vino de honor para los asistentes.

Entre el resto de actividades programadas para Santa Cecilia 2025 destacan las destinadas a los más pequeños de la Música Nova, el alumnado de la Escola de Música. Entre estas habrá la tradicional merienda el miércoles 26 de noviembre, en el Espai Cultural, donde se contará con la animación de Mary Peppis y se hará entrega del XVI Concurs de Dibuix Santa Cecília. La exposición del concurso de dibujo podrá visitarse en el salón social de la Escola del 21 al 28 de noviembre.

Como novedad de este año, se ha organizado una Cata de vinos para los músicos, socios y simpatizantes, a cargo de La Bodega de Juanlu. La cata se realizará en el Espai Cultural La Nova, el sábado 22 de noviembre a las 19 horas. La inscripción tiene un coste de 28 euros y se podrá realizar en la secretaría de la sociedad musical hasta el viernes 14 de noviembre.