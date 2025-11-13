Ontinyent destina 2,1 millones de euros en el presupuesto de Cultura, Fiestas y Tradiciones para 2026

El Ayuntamiento de Ontinyent ha presentado el presupuesto municipal para 2026 en las áreas de Cultura, Fiestas, Tradiciones, Biblioteca, Archivo y Juventud, que asciende a un total de 2.100.000 euros. En una rueda de prensa conjunta, el regidor de Cultura, Àlex Borrell, y la regidora de Feria, Fiestas y Tradiciones, Àngels Muñoz, han expuesto las principales líneas de unas inversiones que, según han remarcado, “reflejan la continuidad de una política de impulso en la vida cultural, festiva y social de Ontinyent”

En concreto, el regidor de Cultura, Àlex Borrell, ha detallado que dentro de los 2,1 millones de euros se destinan 773.000 euros a Cultura, 500.000 a Fiestas, 407.000 a Biblioteca, 150.000 a Archivo, casi 200.000 a Juventud, 72.000 a Promoción Lingüística y 3.000 a Memoria Democrática. “Desde el área de Cultura queremos continuar siendo un polo de atracción cultural para mantener la potente programación que Ontinyent ha consolidado en la última década, junto con la tarea de las entidades y asociaciones culturales locales”, ha explicado.

Borrell ha recordado que "en lo que llevamos de año se han celebrado 25 espectáculos en el Teatro Echegaray y en la Sala Gomis con más de 5.000 espectadores, a los que se tienen que añadir más de 5.000 asistentes a actividades como Cultura de Barrio, el Festival de Circo y Teatro o el Festival de Primavera y más de 10.000 visitantes a exposiciones en la Casa de Cultura, el Museo del Textil o el MAOVA". "Para 2026 Ontinyent continuará dentro del programa Platea, que nos permitirá acoger siete espectáculos de compañías otras comunidades autónomas, así como dentro del Circuito Cultural Valenciano en las modalidades A de Teatro y B de Música", explicaba.

Entre las partidas destacadas, Borrell ha citado los 130.000 euros para actividades de ponencia cultural, 70.000 euros para el mantenimiento y gestión del Teatro Echegaray y la Sala Gomis, y una nueva partida de 90.000 euros para la licitación del servicio técnico de sonido y luz. También ha resaltado los 17000 euros destinados a entidades culturales, vecinales y festivas. En cuanto a Juventud, el regidor ha destacado “la consolidación de la dinamización del Espacio Joven de Sant Rafel y la Casa del Delme", con una evolución positiva del número de usuarios. También ha puesto en valor los 15.000 euros de actividades de ponencia juvenil, los 18.000 euros en ayudas al alquiler joven y el incremento del convenio con el Consejo Local de la Juventud, que pasa a 23.000 euros. Además, se han previsto inversiones por valor de 60.000 euros para mejoras técnicas al Teatro Echegaray, y un incremento del 100% en la partida de digitalización de archivos, que pasa de 15.000 a 30.000 euros.

Por su parte, la regidora de Feria, Fiestas y Tradiciones, Àngels Muñoz, ha destacado que desde su área “se continúa trabajando en estrecha colaboración con el tejido asociativo, que es uno de los grandes valores de Ontinyent”. En este sentido, ha explicado que se destinan 90.000 euros para actividades de Fiestas y Feria, con el objetivo de “apoyar las asociaciones y colectivos que mantienen vivas nuestras tradiciones”. Muñoz ha destacado el aumento de las ayudas a entidades como la Asociación de Fiestas de la Purísima, Reyes Magos o la Sociedad de Festeros de Moros y Cristianos. La regidora ha puesto como ejemplo el éxito del proyecto “La Grande”, la nueva identidad creada para las Fiestas de Moros y Cristianos después de su declaración como Fiesta de Interés Turístico Internacional, que “ha contribuido a reforzar el atractivo cultural, lúdico y gastronómico de la ciudad”.

También ha hecho referencia a la exposición del artista Dulk en el Museo del Textil, con más de 4.500 visitas, incluyendo más de 2.700 escolares, y al impacto de la Feria de Noviembre, que el año pasado congregó más de 75.000 personas. Muñoz ha recordado también las mejoras realizadas este año en el espacio del Ontifira, como la instalación de zonas de sombra y la ampliación de paradas y atracciones.