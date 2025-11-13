El ontinyentí Miguel A. Sarrió conquista dos nuevos premios de composición

Este miércoles 12 de noviembre tuvo lugar en el Centro Cultural La Beneficencia de València la entrega de premios del VI Concurso de Composición de la Federación de Folclore de la Comunidad Valenciana.

Antes de la entrega de premios se escucharon las obras ganadoras del 2024, interpretadas por una rondalla.

El concurso pivotaba en torno a tres modalidades. El compositor ontinyentí Miguel Ángel Sarrió Nadal conquistó el tercer premio en la categoría de “Música para baile de raíz tradicional valenciano” con un bolero escrito para rondalla y dolçaina, así como el primer premio en la categoría de “Música para calle”.

La Federación de Folclore de la Comunidad Valenciana presentó en el mismo acto el libro recopilatorio de partituras con las obras ganadoras de las cinco ediciones anteriores del Concurso de Composición.

Con estos dos nuevos reconocimientos, Miguel A. Sarrió, actual director titular de la S.M. Vila de Bocairent, suma un total de 24 premios en diferentes concursos de composición para banda sinfónica, música de cámara y música tradicional valenciana, tanto nacionales como internacionales.