El PP de Xàtiva ve insuficiente la inversión en Bixquert y Carraixet

El Partido Popular de Xàtiva ha asegurado que los presupuestos municipales de 2026 “vuelven a demostrar la falta de planificación y de sensibilidad del gobierno de Roger Cerdà con los vecinos de Bixquert y Carraixet”. La formación considera insuficiente la inversión en seguridad y apunta a que las cuentas no contemplan "ni la reapertura del retén policial, ni medidas frente a la ocupación ilegal de viviendas".

El PP sostiene que el presupuesto de 2026 "solo destina 28.000 euros al área de Seguridad Ciudadana, de los cuales apenas 8.000 euros se dedican a equipos y sistemas, sin un plan global que garantice la cobertura de todo el diseminado".

El portavoz del PP, Marcos Sanchis, ha señalado que “tras más de diez años de promesas, lo que se ha hecho son simples parches. Tres o cuatro cámaras no resuelven los problemas de los diseminados que abarcan cientos de viviendas y caminos. No hay un sistema de vigilancia integral ni conexión en todos los accesos”.

Sanchis ha recordado que “los índices de criminalidad siguen subiendo, las ocupaciones ilegales no cesan y el Ayuntamiento no ha invertido ni un solo euro adicional para reforzar la seguridad o aumentar los medios de la Policía Local”.

El Partido Popular exige la reapertura inmediata del retén de Policía Local de Bixquert, cerrado desde hace años, "como elemento clave para garantizar una presencia policial estable en la zona".

“Bixquert necesita agentes de forma permanente, no patrullas esporádicas que llegan cuando ya ha ocurrido el problema. La reapertura del retén es fundamental para recuperar la tranquilidad de los vecinos al igual que en el Carraixet es necesario que haya patrullas que acudan de manera continua y periódica, y no a la llamada de los vecinos ”, ha afirmado Sanchis.

El PP propone además la instalación de nuevas cámaras de seguridad que cubran los principales caminos y accesos al diseminado, con conexión directa a la central de la Policía Local y un plan de vigilancia rural coordinado con la Guardia Civil.

Los populares mantienen que los Presupuestos 2026 "no recogen ninguna partida concreta destinada a Bixquert-Carraixet limitándose a una genérica de 106.144,12 euros para “reparación de caminos (participativos)”, sin detallar qué zonas se incluirán.

Para el PP, “esta fórmula demuestra que no existe ni planificación ni compromiso con las necesidades reales de los vecinos de los diseminados”.

Marcos Sanchis ha reclamado la elaboración de un plan calendarizado de reparación y mantenimiento de caminos, con prioridades, plazos y presupuesto anual definido.

“Bixquert y Carraixet no pueden seguir dependiendo de parches cada verano o de decisiones improvisadas. Hace falta una estrategia seria y estable”, ha añadido.

Basuras y ocupación

El PP también critica la "falta de gestión eficiente en la recogida de residuos, con contenedores saturados y sin un sistema adaptado a la dispersión geográfica de Bixquert y del Carraixet".

“El servicio de limpieza es claramente insuficiente. Los vecinos pagan sus impuestos y no reciben el mismo trato ni la misma calidad de servicios que en el casco urbano”, ha destacado Sanchis.

En materia de ocupación ilegal de viviendas, los populares afirman que los Presupuestos 2026 n"o destinan ni un solo euro a medidas de prevención, apoyo a los propietarios o refuerzo policial".

“En lugar de actuar, el gobierno mira hacia otro lado. Ni hay partidas, ni planes, ni protocolos frente a las ocupaciones”, ha señalado el portavoz popular.

El PP reclama un plan integral de seguridad y atención a Bixquert

El Partido Popular de Xàtiva reclama un plan integral de seguridad y atención al diseminado de Bixquert-Carraixet que incluya:

• Reapertura del retén de Policía Local de bixquert.

• Refuerzo permanente de vigilancia y coordinación con Guardia Civil.

• Instalación de nuevas cámaras para cubrir toda la zona.

• Plan calendarizado de reparación de caminos.

• Mejora de la recogida de residuos y limpieza.

• Medidas efectivas contra la ocupación ilegal.

“Tras diez años de promesas, los vecinos de Bixquert-Carraixet siguen igual: sin retén, con caminos en mal estado, con ocupaciones y sin una respuesta real. Estos presupuestos vuelven a olvidarlos”, ha concluido Marcos Sanchis.