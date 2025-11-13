El PSPV de Ontinyent denuncia el deterioro del programa de prevención del cáncer de mama

El portavoz del Grupo Municipal Socialista de Ontinyent, José Antonio Martínez Sanchis, ha presentado una moción en el Pleno del Ayuntamiento para "defender la continuidad y el refuerzo de la Unidad de Prevención del Cáncer de Mama, ante lo que califica como un grave deterioro del programa público de cribado y una gestión inaceptable por parte de la Conselleria de Sanidad".

Desde el PSPV de la capital de la Vall d'Albaida recuerdan que "según los datos oficiales de 2024, más de 90.000 mujeres de la Comunitat Valenciana no fueron citadas para realizarse la mamografía dentro del programa de detección precoz, lo que supone que una de cada cinco mujeres de la población diana quedó fuera de una prueba clave para la prevención del cáncer. Además, el Departamento de Salud Xàtiva–Ontinyent fue el peor valorado de todo el territorio valenciano, con tan solo un 40,5% de cobertura, muy por debajo de la media autonómica (79%)".

El grupo socialista también denuncia que "la falta de personal técnico y recursos materiales en los hospitales de Xàtiva y Ontinyent está provocando retrasos de hasta dos años en la realización de las pruebas, obligando a muchas mujeres a acudir a centros privados y asumir gastos que deberían cubrirse desde el sistema público. Los sindicatos del Hospital Lluís Alcanyís han advertido recientemente que seis plazas de técnico especialista en imagen para el diagnóstico permanecen sin cubrir".

“Estamos ante una situación muy grave: el desmantelamiento progresivo de un programa que ha salvado miles de vidas. No podemos permitir que la salud de las mujeres dependa de su bolsillo o del código postal donde vivan”, ha afirmado Martínez Sanchis.

La moción socialista reclama "más transparencia y control público, la publicación periódica de los indicadores del programa, el refuerzo de los recursos humanos y técnicos, y la recuperación del autoconcierto público para reducir las listas de espera sin depender de derivaciones a la sanidad privada. También propone impulsar una herramienta de inteligencia artificial valenciana para mejorar la detección y el seguimiento de los casos, garantizando la protección de datos y la supervisión científica".

"Con esta iniciativa, el Grupo Municipal Socialista de Ontinyent exige a la Conselleria de Sanidad y al Consell de la Generalitat Valenciana medidas urgentes para restablecer la normalidad del programa y garantizar la igualdad de acceso a la sanidad pública", apostillan.

“La prevención del cáncer de mama es una cuestión de salud pública y de justicia social. No es admisible que miles de mujeres estén quedando fuera de un programa que puede salvar sus vidas”, ha concluido el portavoz socialista.