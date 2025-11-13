El reto de conseguir plaza en la residencia de Enguera

El retraso en la resolución de solicitudes de dependencia por parte de la Conselleria de Servicios Sociales está siendo insostenible para una dependiente que espera desde hace más de tres años una plaza en la residencia San Rafael de Enguera. Ante la excesiva demora, la afectada ha recurrido al Síndic de Greuges, que ha reprendido a la conselleria por este retraso y le reclama que “de manera urgente” emita la resolución de esta dependiente. La conselleria alega la falta de plazas disponibles.

La mujer presentó en abril de 2022 una solicitud en la que pedía un cambio en las preferencias del servicio de dependencia. Solicitaba, como nueva preferencia, el servicio de atención residencial y mostraba su preferencia por la residencia San Rafael de Enguera. La conselleria, después de tres años sin atender esta solicitud, le ofertó en abril de este 2025 la prestación vinculada de garantía, una ayuda económica que se ofrece a las personas en situación de dependencia que no tienen acceso a una plaza pública o concertada en un centro residencia cercano a su domicilio, una ayuda sustitutoria mientras se espera la concesión de la plaza en la residencia. Pero la afectada rechazó esta prestación por la insuficiencia de recursos que ofrecía. En junio de este año, la dependiente solicitó el trámite de urgencia exponiendo que la situación era insostenible.

Usuarios de la residencia San Rafael de Enguera, en una imagen de archivo. / Perales Iborra

Ante la falta de respuesta de la administración autonómica, la afectada presentó en julio de este año una queja ante el Síndic de Greuges exponiendo su caso y denunciando la falta de resolución a su solicitud por parte de la conselleria. Tras aceptar la queja, en agosto pasado el Síndic pidió a Servicios Sociales un informe sobre este asunto.

En el informe remitido, la conselleria reconocía que aún no había emitido la resolución de revisión del Programa Individual de Atención (PIA) de esta dependiente y alegaba la falta de plazas en residencias. La conselleria afirmaba que la unidad administrativa competente “estaba analizando la priorización de centros solicitados” y aseguraba que “cuando existiese una plaza disponible que se ajustase a la misma se pondría en su conocimiento”. Sobre la lista de espera en el centro residencial solicitado por la dependiente, la conselleria exponía que, a fecha del 16 de septiembre pasado, cuando se remitió el informe, la afectada ocupaba el quinto puesto en la lista de espera de la residencia San Rafael de Enguera. Indicaba que por delante de ella había tres personas con mayor antigüedad y una persona con solicitud posterior y trámite de urgencia. La conselleria también exponía que en la lista de espera de una plaza pública residencial en cualquier centro de la provincia de València, la mujer ocupaba el puesto 124 en la lista de espera.

La administración autonómica no facilitaba una fecha concreta para la resolución de la solicitud de la afectada, señalando que no era posible indicar una fecha ni un plazo aproximado para la resolución. Añadía que en agosto de este 2025 la conselleria había “desestimado la solicitud de trámite de urgencia” presentado por la afectada en junio. La conselleria trasladó esta información a la dependiente el pasado mes de octubre, ante lo que la mujer mostró su disconformidad por la desestimación del trámite de urgencia, según expone la resolución emitida por el Síndic de Greuges. Éste afea los “incumplimientos” de la conselleria.

El Síndic reclama a la conselleria que, ante el tiempo que ha transcurrido desde que la dependiente presentó la solicitud en abril de 2022, más de tres años, emita “de manera urgente” la resolución de la revisión del PIA de la afectada. También pide que “estudien urgentemente” medidas para adecuar la red de centros y servicios del sistema para la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia a las necesidades reales de la población, de forma que exista una red residencial que “atienda adecuadamente” a las personas que requieren de un recurso residencial y se reduzcan las listas de espera. También sugiere a la conselleria que en la resolución del PIA de esta dependiente incluya los efectos retroactivos correspondientes, concluye la resolución del Síndic.