En Onda
Aceptar la situación
"Asumir que no somos de los mejores, que el equipo se moverá por la parte media-baja de la tabla y que hay que olvidarse de la promoción"
Félix Lluch
Otra derrota. El gol de Emilio y el juego del Olímpic en esos últimos minutos, que les acercó al empate —a una auténtica proeza deportiva—, hicieron que el equipo se despidiera entre aplausos.
Aplausos merecidos, sí, porque nadie puede poner en duda que no es por falta de trabajo por lo que no se marcan goles. Pero tuve la sensación de que eran aplausos “como de palmadita en la espalda”, de esos que se dan cuando alguien lo intenta pero no gana. Durante el partido, el mensaje que más escuché en la grada fue el mismo una y otra vez: “es lo que hay”.
Y ese es, quizá, el mayor problema que veo ahora mismo: la aceptación de la situación. Asumir que no somos de los mejores, que cuesta horrores marcar un gol, que el equipo se moverá por la parte media-baja de la tabla y que hay que olvidarse de la promoción. Una resignación que duele más que la derrota.
El club ha fichado dos delanteros en las últimas semanas. Ojalá sean el impulso que se necesita. En el fútbol, el estado anímico cuenta, y mucho. Tal vez una victoria este domingo cambie la dinámica y nos devuelva la confianza. Lo necesitamos.
No quiero pensar en no ganar, porque si eso ocurre y la racha sigue, llegarán las voces pidiendo dimisiones. Están en su derecho. Pero no puedo evitar recordar que no hace tanto el club estaba prácticamente muerto, y que aún se está recuperando. Eso no se olvida. Y por eso creo que, aunque nos cueste, hay que dejar trabajar, acierten o no, porque dirigir al Olímpic —dentro y fuera del campo— no es nada fácil.
Con poco más de doscientos socios, el Olímpic no tiene plan B. Y hablando de aficionados: hemos perdido a un socio más. Manolo “Sardino”. Lo tengo presente. Descanse en paz.
Suscríbete para seguir leyendo
- Consternación unánime por el fallecimiento de la fallera mayor 2026 de Pintor Goya
- El PSOE denuncia el abandono de 'toneladas' de víveres y productos de limpieza que no se repartieron tras la dana
- València aprueba torres de hasta 16 alturas para viviendas y apartamentos turísticos en el aparcamiento del Carrefour de Campanar
- Vox abre la puerta a dejar fuera de la Renta Valenciana de Inclusión a las mujeres con velo
- Fin a los billetes baratos de alta velocidad entre València y Madrid
- El gobierno de Catalá asegura los maceteros y los olivos retirados de la plaza Ayuntamiento 'no están abandonados
- El gobierno niega el abandono de donaciones de la dana y que haya productos de primera necesidad
- Medio millar de jóvenes valencianos piden ayudas de hasta 80.000 euros al Consell para ser agricultores