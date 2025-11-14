Aceptar la situación

Otra derrota. El gol de Emilio y el juego del Olímpic en esos últimos minutos, que les acercó al empate —a una auténtica proeza deportiva—, hicieron que el equipo se despidiera entre aplausos.

Aplausos merecidos, sí, porque nadie puede poner en duda que no es por falta de trabajo por lo que no se marcan goles. Pero tuve la sensación de que eran aplausos “como de palmadita en la espalda”, de esos que se dan cuando alguien lo intenta pero no gana. Durante el partido, el mensaje que más escuché en la grada fue el mismo una y otra vez: “es lo que hay”.

Y ese es, quizá, el mayor problema que veo ahora mismo: la aceptación de la situación. Asumir que no somos de los mejores, que cuesta horrores marcar un gol, que el equipo se moverá por la parte media-baja de la tabla y que hay que olvidarse de la promoción. Una resignación que duele más que la derrota.

El club ha fichado dos delanteros en las últimas semanas. Ojalá sean el impulso que se necesita. En el fútbol, el estado anímico cuenta, y mucho. Tal vez una victoria este domingo cambie la dinámica y nos devuelva la confianza. Lo necesitamos.

No quiero pensar en no ganar, porque si eso ocurre y la racha sigue, llegarán las voces pidiendo dimisiones. Están en su derecho. Pero no puedo evitar recordar que no hace tanto el club estaba prácticamente muerto, y que aún se está recuperando. Eso no se olvida. Y por eso creo que, aunque nos cueste, hay que dejar trabajar, acierten o no, porque dirigir al Olímpic —dentro y fuera del campo— no es nada fácil.

Con poco más de doscientos socios, el Olímpic no tiene plan B. Y hablando de aficionados: hemos perdido a un socio más. Manolo “Sardino”. Lo tengo presente. Descanse en paz.