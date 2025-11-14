El Atzeneta recibe al Buñol con la urgencia de reaccionar

Pruebas de máxima exigencia este fin de semana para los equipos de la Vall d'Albaida en Tercera Federación. El Atzeneta necesita reaccionar para abandonar la dinámica negativa e intentará hacerlo en casa ante el Buñol. Por su parte, el Ontinyent 1931, ante su afición, se mide con uno de los equipos de mayor presupuesto de la categoría, la Nucía, con la intención de mantener la buena racha.

Once del Atzeneta antes de un partido. / Atzeneta UE

Sábado a las 16 horas, el Regit recibe al Buñol. El duelo estará dirigido por Óscar Agulló Moreno, asistido en las bandas por Tarik Hendel Darioui y Alberto Romero Quiles. El Atzeneta llega muy tocado en lo que respecta a los resultados. Encadena tres derrotas consecutivas contra Alzira, Vall d’Uixó y Utiel. En este primer tramo de temporada, el equipo de Frangi se está viendo muy perjudicado por las lesiones, llegando a viajar en la última jornada con tan solo 15 efectivos. El equipo transmite buenas sensaciones con un juego ofensivo bastante productivo al que solo le falta el acierto de cara a portería. Lo que está penalizando al equipo son los errores defensivos. Para esta jornada se espera que puedan entrar en la convocatoria Ayoze y Carlos Cerdán, que se encontraban entre algodones. Quien está cada vez más cerca de volver a los terrenos de juego es Sergi Miñana, que durante la semana fue intervenido por una lesión de ligamentos y menisco en su rodilla.

El Buñol, tras un buen inicio de temporada en su regreso a categoría nacional, ha perdido algo de fuelle en las últimas semanas. En los últimos cinco partidos acumula tres empates y dos derrotas. Los de Alejandro San Isidro comparten unos números muy parecidos a los del equipo taronja, tan solo les aventajan en la clasificación por un punto. En su plantilla, el conjunto de la Hoya de Buñol cuenta con jugadores destacados como Duco, Coronado o Pastor, entre otros. Partido inédito en competición oficial el que se vivirá entre estos dos equipos, con un objetivo común: reencontrarse con la victoria.

La jornada, una vez más, la cerrará el Ontinyent 1931, que recibe en casa a la Nucía el domingo a partir de las 17:30 horas. La contienda estará dirigida por Manuel José Muñoz Mendiola, asistido en las bandas por El Houcine Jaad Bahoum y Javier Gómez Guzmán. Los de Roberto Bas llegan en un momento dulce de la competición. Encadenan tres victorias consecutivas, en las que el equipo se ha sentido cómodo y ha demostrado que disfruta con su juego. Venció la semana pasada al Crevillente (1-2) y esta jornada tienen una prueba de fuego ante la Nucía, uno de los proyectos más importantes de la categoría y llamado a ser campeón de liga.

Los alicantinos no están demostrando el nivel real de la plantilla ni la ambición del proyecto. El setabense Berna Ballester fue el elegido la temporada pasada para dirigir el proyecto desde el banquillo y rozaron el campeonato de liga. El club volvió a apostar por él y, tras siete jornadas en las que los resultados no fueron los esperados, fue destituido. Las riendas de los rojillos pasaron a manos del técnico Vicente Mir buscando una reacción inmediata, que tras tres jornadas no han conseguido, con tres empates y una derrota. Los nucieros, en su plantilla, cuentan con jugadores como Atienza, Charly Meseguer o Mauri Rivera, entre otros. Una prueba de máxima exigencia, pero sin presión para el Ontinyent 1931, que buscará alargar su buena dinámica. La Nucía, por su parte, necesita con urgencia una victoria.