El Ayuntamiento de Xàtiva convoca a las fallas para explicar la implantación del contenedor marrón

El Ayuntamiento de Xàtiva ha intensificado la campaña de educación ambiental coordinada por la llegada del contenedor marrón a la ciudad, centrándose ahora "en la implicación de uno de los sectores más representativos: las fallas. Esta acción estratégica busca garantizar la correcta separación de la materia orgánica e implicar a los falleros y falleras con los objetivos de economía circular", según apuntan desde el consistorio.

Las mismas fuentes añaden que "tras la instalación de los contenedores marrones, se ha organizado un encuentro con las juntas directivas de las 19 fallas celebrado ayer jueves al que acudieron representantes de todas estas entidades festivas. A este encuentro le sigue una programación de visitas personalizadas a los casales".

En la reunión, una educadora ambiental ha explicado la campaña “Ja està ací el contenidor marró”, detallando el horario de depósito, que será de 19 a 00:00 horas y la tipología exacta de residuos orgánicos que deben depositarse en bolsas compostables, tales como restos de comida, huesos, cáscaras, etc. Además, se hará entrega de guías y bolsas compostables de refuerzo, así como una placa que acredita a la entidad como "Falla sostenible".

El consistorio busca "motivar la correcta separación de residuos a través del Concurso para buscar la Falla Más Sostenible, que premiará a la falla que más publicaciones realice en redes sociales, mostrando el correcto depósito de la materia orgánica. El premio será un futbolín de tamaño real confeccionado con cartón reciclado".

Para la concejala de Gestión de Residuos, Limpieza Viaria y Edificios Municipales, María Beltrán, quien presidió el acto informativo, “la campaña de divulgación ambiental es clave para asegurar la eficacia de la nueva recogida”. “Todos los sectores de la población deben conocer cómo gestionar los residuos: la ciudadanía en general, comercios, supermercados, restaurantes, los escolares y ahora también el tejido asociativo a través del mundo de las fallas”, comentó.

Beltrán sostiene que "el Ayuntamiento de Xàtiva busca acercar la información a la ciudadanía y reforzar el mensaje de que el nuevo sistema, implantado por ley, permitirá reducir los residuos que terminan en el vertedero y avanzar así hacia una gestión más eficiente y adaptada a los estándares europeos de economía circular".