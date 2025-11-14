Un camión pierde la carga de naranjas y provoca un gran atasco en la A-7 a la altura de la Llosa de Ranes
Otro accidente genera retenciones en la entrada a Vallada desde Moixent
Dos accidentes registrados a primera hora de la tarde de este viernes están provocando largas retenciones en las autovías A-7 y A-35 a su paso por la Costera en un momento de elevado tráfico por estas carreteras.
Uno de los siniestros ha tenido lugar a las 15.31 horas a la altura del término municipal de la Llosa de Ranes, en el punto kilómetrico 394 de la A-7, en el entorno de la ciudad de Xàtiva. Tal como han confirmado testigos presenciales de los hechos, un camión ha perdido gran parte de la carga de naranjas que transportaba y se ha quedado detenido en un carril de incorporación a la carretera, obstaculizando el paso de los vehículos que acceden a la misma.
Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT), el incidente ha obligado a cortar al tránsito el carril de la autovía en este tramo, lo que está generando un atasco -sobre todo de camiones- a lo largo de más de un kilómetro en sentido a València.
Por otro lado, también se ha notificado un accidente en el kilómetro 31.328 de la autovía A-35 en el término municipal de Vallada, en el sentido decreciente de la kilometración, que igualmente está dejando grandes retenciones y complicando el acceso a esta localidad desde Moixent.
Por el momento no han trascendido daños personales.
