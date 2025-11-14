Capturan 36 jabalíes en una noche usando jaulas trampa en Xàtiva

El Ayuntamiento de Xàtiva confirma que "se han intensificado las acciones para controlar la sobrepoblación de jabalíes en el término municipal". Y apuntan que "en el marco del contrato adjudicado a la empresa especializada Ibèrica Control i Capturas SL —que ya ha superado las 87 capturas en los últimos meses— la noche del pasado 10 de noviembre se registró un nuevo récord con 36 ejemplares capturados en una sola jornada".

"Esta actuación forma parte de un plan de control más amplio que responde a las numerosas reclamaciones de agricultores, vecinos, vecinas y asociaciones vecinales, quienes han alertado sobre accidentes de tráfico, destrozos en parcelas agrícolas y daños en viviendas. La situación es especialmente preocupante en la zona de Bixquert, donde la consideración de suelo urbano impide el uso de la caza tradicional", exponen las mismas fuentes municipales.

A su vez, desde el consistorio de la capital de la Costera argumentan que "tras evaluar diversas alternativas, la Concejalía de Medio Ambiente se decantó por un sistema considerado el más ético y viable. La empresa adjudicataria utiliza jaulas trampa homologadas, equipadas con tecnología digital que permite un seguimiento seguro y eficiente del proceso".

"El procedimiento incluye una fase de atracción alimentaria, la captura y, posteriormente, el sacrificio de los animales bajo la supervisión de un veterinario, con autorización medioambiental y personal experto acreditado. Este requisito es necesario para que la carne pueda ser trasladada a un matadero de la misma empresa, donde se somete a las analíticas y controles pertinentes para su comercialización en el mercado europeo. Países como Alemania, Bélgica u Holanda son algunos de los principales destinatarios de este producto, actualmente en proceso de obtener la certificación de carne ecológica", prosiguen desde la concejalía de Medio Ambiente.

La concejala de Medio Ambiente, Susana Gomar, ha explicado que "el Ayuntamiento está intentando resolver un problema de una manera ecológica y ética, revalorizando un producto cárnico y ayudando a los agricultores que sufren las pérdidas causadas por los destrozos en los campos”. Gomar ha destacado que "en Bixquert, donde no se puede cazar por ser zona urbana, esta es una de las pocas soluciones posibles ante los numerosos accidentes y daños registrados”. Además, ha señalado que "se ha conseguido una subvención para este contrato, de modo que una parte del coste no repercutirá en el presupuesto municipal”.

Desde el Ayuntamiento de Xàtiva añaden que "la empresa dispone de cuatro jaulas itinerantes, que rotan por zonas como el Carraixet, el Hospital, la Torre, el Puig y Bixquert, respetando en todo momento las áreas de coto de caza. Según los técnicos, este sistema ha demostrado una eficacia superior a las batidas tradicionales: mientras que una batida habitual captura entre 8 y 10 animales —y solo se realizan 3 o 4 al año—, las jaulas han permitido superar ya las 90 capturas".

Este método se está aplicando también en otros municipios como Gandia, Dénia, Oliva o diversas localidades de la Safor. En poblaciones como Oliva se han llegado a capturar 116 jabalíes en solo 40 días, cifras que avalan su efectividad. El objetivo no es sustituir la caza tradicional, sino complementarla en aquellas zonas donde no puede llevarse a cabo", apostillan desde el Ayuntamiento de Xàtiva.