El Consell tumba una de las tres plantas solares de Albaida por su impacto en el paisaje

El servicio territorial de Industria, Energía y Minas de la Generalitat ha denegado los permisos solicitados por una empresa radicada en Aielo de Malferit para la construcción de una planta solar con 9.300 paneles fotovoltaicos proyectada en el paraje de la Caseta de Petre del término municipal de Albaida, en unos terrenos situados junto a la carretera CV-641 y próximos al circuito de cross La Vega.

La mercantil Corp Convictions, SL presupuestaba una inversión de 2 millones de euros para desarrollar la instalación, con una potencia total de 4.200 kilovatios, junto a dos centros de transformación y una línea subterránea de alta tensión para evacuar la energía generada a la red de distribución. Pero el servicio de Paisaje e Infraestructura Verde de la Conselleria de Medio Ambiente impuso una serie de condicionantes que la promotora no ha incorporado en su totalidad al proyecto.

Un informe supeditó la actuación al cumplimiento efectivo de unas medidas de integración paisajística y otras consideraciones. La administración autonómica cuestionó la disposición de la vegetación planteada por la empresa a modo de barrera visual y recomendó que se valorara su ubicación en el lado oeste de la parcela, por la caseta ubicada en dicho punto. También se pidió una reorganización de los paneles para evitar que la distribución fuera totalmente continua y garantizar el mantenimiento de los bancales existentes en la zona.

El promotor contestó a este requerimiento aceptando la redefinición de la planta para adaptarla a la morfología general de la parcela, principalmente para alejar la instalación de suelo forestal y evitar la alteración de los bancales y caminos existentes. Sin embargo, Corp Convictions, SL declinó la inserción de plantaciones en la zona oeste, invocando la falta de espacio para cumplir con esta indicación y el carácter poco transitado del camino.

Un segundo informe emitido por el Servicio de Paisaje a finales de octubre reiteró las propuestas planteadas con anterioridad, al no haberse justificado debidamente su cumplimiento, haciendo referencia expresa a la necesidad de mantener los abancalamientos para interrumpir la continuidad de los paneles solares de la planta, en cumplimiento de la normativa. Con respecto a la barrera visual, la conselleria determinó como inadmisible la negativa del promotor de efectuar plantaciones en la zona oeste, y recalcó que, de ser necesario, deberían retirarse los paneles fotovoltaicos del linde del camino, permitiendo la instalación de arbolado en dicho ámbito.

Fin de la tramitación

La ley solo contempla la emisión de un máximo de dos informes en la fase de tramitación de cada hito administrativo que corresponda cumplir a los promotores de este tipo de inversiones, por lo que el pronunciamiento no favorable dictado por el servicio de Paisaje cierra la puerta a la autorización del parque solar de Albaida solicitada por la empresa en 2023, al no plasmarse en el proyecto de construcción los condicionantes trasladados y reiterados por la Generalitat.

Contra la resolución de la Dirección General de Industria y Energía, la empresa interesada puede interponer un recurso de alzada en el plazo de un mes.

En término de Albaida se proyectan tres plantas solares que ocuparían 1,6 millones de metros cuadrados. Dos de ellas, promovidas por la multinacional IM2, están en una fase avanzada de tramitación, tras lograr el visto bueno de la Conselleria de Medio Ambiente. El parque fotovoltaico ahora denegada se ideó sobre una superficie de 125.841 metros cuadrados de campos agrícolas con predominio de viñedos, naranjos y olivos.

La propiedad de Corp Convictions, SL también promueve, a través de otra empresa, otra planta solar en una superficie de 100.000 metros cuadrados en la cercana localidad de l'Olleria, con una inversión de 1,4 millones de euros. La Vall d'Albaida está entre las comarcas valencianas con una mayor concentración de grandes proyectos fotovoltaicos en tramitación: una veintena en los últimos años.